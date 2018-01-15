مسرح المجاز يستضيف الفنانة العالمية إميلي ساندي فبراير المقبل

الشارقة 24:

يستضيف مسرح المجاز التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في 16 فبراير المقبل، الفنانة البريطانية العالمية إميلي ساندي، الحائزة على أربع جوائز "بريت"، لتحيي حفلاً موسيقياً للمرة الأولى في الإمارة.

وتطرب الفنانة إميلي ساندي جمهور مسرح المجاز عبر تشكيلة مختارة من ألبومها "روايتنا للأحداث"، الذي احتل مكاناً ضمن أفضل 10 ألبومات غنائية لمدة 63 أسبوعاً متتالياً، محطماً بذلك الرقم القياسي لفرقة "بيتلز"، وبيع منه ما يزيد على 4.6 مليون نسخة حول العالم، وألبوم "تعيش الملائكة"، الذي حقق أكبر مبيعات لألبوم في أسبوعه الأول لفنانة بريطانية منفردة خلال العام 2016.

ويعد مسرح المجاز الذي يحاكي في تصميمه المدرجات الرومانية الشهيرة، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الذي يتم فيه استخدام أحدث التقنيات، مما يعزز من مكانة الإمارة الفنية والثقافية والسياحية.



ووفقاً لسعادة طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة فإن استضافة الفنانة البريطانية إميلي ساندي تأتي انطلاقاً من برامج المسرح الرامية إلى استقطاب كبار الفنانين من مختلف أنحاء العالم ودعم الحراك الفني والثقافي المحلي والعالمي، مشيراً إلى أن المسرح الذي ينطلق من رسالته المعززة للتقارب الثقافي العالمي يحرص على تقديم أفضل التجارب في الثقافة والفنون والموسيقى.

والجدير بالذكر أن إميلي ساندي غنت في البيت الأبيض لجمهور رفيع المستوى، وحصلت على العديد من الجوائز، بما فيها أربع جوائز "بريت" (جائزة اختيار النقاد، وجائزة أفضل ألبوم، وجائزة أفضل مغنية بريطانية منفردة لعامي 2013 و2017)، فضلاً عن مجموعة من الجوائز الأخرى من مجلات "كيو" و"إل" و"هاربرز" و"جي كيو".



وبدأت ساندي مشوارها الفني بكتابة الأغاني لمغنين مثل ويلي و"ريتش 32" و"تشيب"، وسرعان ما زادت شعبيتها وأصبحت تكتب لفنانين عالميين مثل أليشيا كيز وريانا وكاتي بيري.



واحتلت ثلاث من أغانيها الفردية المركز الأول على مستوى المملكة المتحدة، وحصلت أغنيتها "إلى جانبي" على الاعتماد البلاتيني في الولايات المتحدة الأميركية بعد بيع أكثر من 1.5 مليون نسخة منها.

ويعد مسرح المجاز أحد المنابر الثقافية والفنية البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ويشكل محط أنظار الأوساط الثقافية والفنية، لما يحمله من رسالة حضارية تنقل فكر الشارقة.

هذا واستضاف المسرح عروضاً عالمية متميزة مسرحية وموسيقية وطربية شرقية وغربية، شارك بها كبار الفنانين العرب، منهم فنان العرب محمد عبده وماجدة الرومي وكاظم الساهر ومارسيل خليفة وحسين الجسمي وأصالة وأنغام وغيرهم، وكبار الموسيقيين والفنانين الغربيين مثل ياني وخوليو إغليسياس وغيرهما

يبدأ الحفل، الذي يستقبل جميع عشاق الموسيقى، في تمام الساعة التاسعة مساءً.