"الشارقة للفنون" تعرض الفيلم البوليودي "3 بلهاء" الخميس

الشارقة 24:



تعرض مؤسسة الشارقة للفنون، الخميس المقبل، الفيلم البوليودي "3 بلهاء"، وذلك في تمام 8:30 مساءً في ساحة الفنون الواقعة مقابل متحف الشارقة للفنون، ويأتي عرض هذا الفيلم ضمن مبادرة "والا فيلم"، التي تحتفي عبر السينما بالخلفيات الثقافية واللغات المتنوعة التي يحفل بها الحي الذي تتواجد فيه المؤسسة.

يروي الفيلم الناطق باللغة الهندية مع ترجمة إلى العربية والإنجليزية، قصة شاب يحاول العثور على صديقه أثناء دراسته الجامعية، وكيف يستعيدان ذكرياتهما أثناء تلك الفترة من عمريهما، وكذلك يستعيدان صديقاً ثالثاً دفعهما ليكونا مبدعين، رغم أن الآخرين كانوا يعتبرونهما من "البلهاء".

أنتج هذا الفيلم الدرامي الكوميدي عام 2009، وهو من إخراج راجكومار هيراني، ومقتبس عن رواية "خمس نقاط لشخص ما" لتشيتان بهجت، وقام الكاتب ابهيجات جوشي بكتابة السيناريو، والفيلم من بطولة عامر خان، وكارينا كابور، وبومان إيراني، وشرمان جوشي، ومادهافان.



ينتقد الفيلم في إطار رومانسي كوميدي جذاب، أوضاع التعليم الجامعيّ في الهند والوسائل التقليدية المتبعة فيه، هذا وكان الفيلم قد حصد أكثر من 40 جائزة منها: جائزة فيلم فير، وستارداست، ونجم الشاشة الهندية، والفيلم الوطني، وجائزة الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي وغيرها، وحقق نجاحاً كبيراً على شباك التذاكر الهندي، وحقق أعلى نسبة أرباح لافتتاح فيلم في نهاية الأسبوع، وقد تم إدراجه ضمن قائمة الأفلام "الأكثر جماهيرية في تاريخ السينما الهندية".