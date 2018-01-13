فيلم "إن ذا فيد" يفوز بجائزة أخرى في هوليوود

الشارقة 24 – أونا:



حاز فيلم "إن ذا فيد" للمخرج الألماني فاتح أكين، على جائزة اختيار النقاد بالولايات المتحدة، في فئة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.



وتنافس الفيلم مع أفلام أخرى منها السويدي الساخر "ذا سكوير" من إخراج روبن أوستلوند، والفيلم الكمبودي "فيرست ذي كيلد ماي فازر" من إخراج أنجلينا جولي، والفيلم الفرنسي "120 بيتس بير منيت"



وتسلمت ديان كروجر، التي جسدت دور البطولة في الفيلم، الجائزة في سانتا مونيكا.



يشار إلى أن المخرج الألماني فاتح أكين "44 عاماً" فاز الأحد الماضي بجائزة أفضل فيلم أجنبي في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب.