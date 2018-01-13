مهرجان البطائح الشعبي يختتم فعالياته بباقة من الفنون التراثية

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

اختتم مهرجان البطائح الشعبي فعالياته ومبادراته التي استمرت على مدار ثلاثة أسابيع بباقة من الفنون الشعبية التراثية، وبحضور سعادة المستشار سلطان بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وسعادة حمد سالم بن حمودة نائب رئيس المجلس الاستشاري وسعادة حران مبارك الجزيعي رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح وسعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان البطائح الشعبي وسعادة سعيد مطر الطنيجي نائب رئيس اللجنة العليا وعدد من المسؤولين وأعيان منطقة البطائح وممثلين عن الشركات الراعية والداعمة والشركاء الاستراتيجيين والشركاء الإعلاميين والجهات الحكومية المشاركة وجمع كبير من الزائرين.

وقام سعادة المستشار سلطان بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بتكريم الشركات الراعية والداعمة والشركاء الاستراتيجيين والإعلاميين والجهات الحكومية المشاركة، حيث أشاد بمستوي المهرجان والتنظيم الرائع والنجاح الكبير الذي حققه، موجها الشكر إلى اللجنة العليا المنظمة برئاسة سعادة عبيد سعيد الطنيجي، مؤكدا أن مهرجان البطائح الشعبي وصل إلى كافة شرائح المجتمع عبر العديد من المبادرات والفعاليات مثنيا على المبادرة الإنسانية "نحن معكم" لصالح مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية والمبادرات الوطنية عبر خيمة عام زايد والمبادرات الاقتصادية عبر دعم مشروع الأسر المنتجة والمبادرات الثقافية والتراثية وهذا التنوع الكبير في أهداف المهرجان التي أعطت له الزخم الاجتماعي وحققت له النجاح الكبير.

وصرح سعادة حمد سالم بن حمودة نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أن هذا الحضور الكبير والتفاعل المجتمعي الذي شهدته منطقة البطائح خلال فترة المهرجان خير دليل على نجاح المهرجان ونجاح بلدية البطائح في تنظيم وإدارة حدث ثقافي واجتماعي واقتصادي وإنساني كبير واستطاعت اللجنة العليا المنظمة برئاسة سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح أن تخرج بأهداف المهرجان عن الأهداف المألوفة وأضافت إليه أبعادا اجتماعية وإنسانية كبيرة وحقق المهرجان الفرحة والسعادة لأهالي منطقة البطائح وأصبح المهرجان وجهه ثقافية وتراثية وسياحية لمنطقة البطائح.

كما صرح سعادة حران مبارك الجزيعي رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح أن مهرجان البطائح الشعبي أصبح علامة فارقه في منطقة البطائح ونجح في إيصال رسائل كثيرة للمجتمع أهمها تفعيل المسؤولية المجتمعية للشركات والأفراد بأهمية العمل الإنساني والخيري والمساهمة الإيجابية في دعم المؤسسات الإنسانية، مشيدا بمبادرة "نحن معكم" لصالح مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية كما اهتم المهرجان بالنواحي الثقافية والتراثية بهدف الحفاظ على الموروث الشعبي الإماراتي.

وأكد سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان البطائح الشعبي أنه تم اعتماد خطة العمل لهذه الدورة بنظام المبادرات التي نفذت خلال المهرجان ومنها المبادرات الوطنية لتنمية الشعور بالولاء والانتماء والمبادرات الثقافية عبر إقامة عدد من الأمسيات الشعرية والمبادرات التراثية والمبادرات الاقتصادية عبر دعم الأسر المنتجة وعرض الصناعات التقليدية والحرف اليدوية كما تم تنفيذ العديد من المبادرات الرياضية والمجتمعية بالإضافة إلى خلق أجواء من المرح والترفيه لكل أفراد الأسرة.

وتوجه الطنيجي بالشكر والتقدير إلى سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة الشريك الاستراتيجي والداعم الأكبر للمهرجان الذي يقام ضمن عروض ربيع الشارقة، كما تقدم بالشكر والتقدير إلى كل الشركات الراعية والداعمة والجهات الحكومية المشاركة، وأعضاء اللجنة المنظمة، والشركاء الإعلاميين وهم: مؤسسة الشارقة للإعلام و"الشارقة 24" وجريدة الخليج لدورهم في نجاح المهرجان، مؤكدا أن هذا النجاح للمهرجان يضعنا في تحد صعب لبذل المزيد من الجهد للنسخة المقبلة التي سوف يتم العمل عليها من الآن لتخرج بالشكل الذي يعكس الوجه المشرق لإمارتنا الباسمة في شتى المجالات.