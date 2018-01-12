القصباء تُنمي مهارات الفنانين الصغار في الإلقاء والدراما

الشارقة 24:



أعلنت القصباء، الوجهة السياحية والترفيهية العائلية الأبرز في إمارة الشارقة، تنظيم دورات تدريبية متخصصة في فنون الإلقاء والأداء الدرامي للأطفال واليافعين الذين لديهم شغف بالتمثيل، ويطمحون إلى أن يصبحوا نجوماً سينمائيين أو تلفزيونيين في المستقبل.



وستقام الدورات الفنية المتخصصة، التي يقدمها مركز سنتر ستيج آرتز للفنون المسرحية، الذي يوفر فرصة الحصول على شهادة معتمدة من أكاديمية لندن للموسيقى والفنون الدرامية "لامادا"، في مسرح القصباء، أيام السبت من كل أسبوع خلال الفترة من 20 يناير الجاري وحتى 31 مارس المقبل.



وتهدف دورات الإلقاء والفنون الدرامية إلى إتاحة الفرصة أمام عشاق الفن من الأطفال واليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 16 عاماً، لاستكشاف الجوانب المختلفة لعالم الدراما وفنون الأداء المختلفة، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الفنية في بيئة مثالية ملهمة تحفز لديهم التعبير والخيال الإبداعي.



وتصنف الدورات الفنية إلى ثلاثة مستويات وتنظم على فترات متفاوتة: الأول يستهدف الفئة العمرية من 5 إلى 7 أعوام، وتبدأ هذه الدورة من الساعة 10 صباحاً وحتى 11 صباحاً، أما المستوى الثاني فيستهدف الأطفال من عمر 8 إلى 11 عاماً، ويبدأ من الساعة 11:30 صباحاً وحتى 12:30 ظهراً، فيما يستهدف المستوى الثالث الأطفال من عمر 12 إلى 16 عاماً، في تمام الساعة 1 ظهراً وحتى 2:30 مساءً .



وتتيح الدروس التي يتلقاها الأطفال في الفئة العمرية الأصغر سناً، فرصة التعبير عن أنفسهم من خلال تقمصهم الشخصيات المحببة والمفضَلة لديهم ثم تقديمها على خشبة المسرح، بينما تتيح هذه التجربة الاستثنائية للمشاركين في الفئة العمرية الثانية، فرصة استكشاف أساليب الأداء المختلفة عبر طائفة واسعة من الفنون الأدائية مثل الدراما، والشعر، والنثر، فضلاً عن التعرف إلى تقنيات الأداء، والتعبير عن أنفسهم من خلال استخدام لغة الجسد والكلام.



ويتعرف المشاركون في الفئة الثالثة، على العديد من تقنيات الأداء التي تسهم في إيجاد عمل درامي يتفاعل معه جمهور المشاهدين.



وقال سلطان محمد شطاف مدير القصباء: "نحرص في القصباء على تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية والتعليمية التي تستهدف جميع الأعمار، وتأتي دروس الإلقاء والدراما استمراراً لهذه الجهود التي نسعى من خلالها إلى توفير منصة مثالية للأجيال المقبلة لاستكشاف المجالات الإبداعية التي تسهم في إثراء حياتهم".



وأضاف: "تتجاوز دروس الدراما أهداف تطوير المهارات الأدائية في مجالات التمثيل أو الأداء الدرامي إلى تطوير قدرات الأطفال واليافعين ومساعدتهم على استكشاف وإيصال الأفكار الإبداعية، وبناء المفردات، وتعزيز حصيلتهم اللغوية، فضلاً عن تعزيز الثقة بالنفس لديهم".



وتم تصميم الفصول الدراسية بحيث لا يتجاوز عدد المشاركين في الفصل أكثر من 15 طفلاً، كي يتسنى لكل مشارك الحصول على الوقت الكافي والاهتمام من قبل المدربين خلال الدروس، وبالتالي الاستمتاع بها والاستفادة منها على مدى الحياة.



وفي نهاية الدورة التدريبية، بإمكان المشاركين الراغبين، بالحصول على شهادة مصدقة من البرنامج، التقدم لامتحان أكاديمية لندن للموسيقى والفنون الدرامية "لامادا"، والتعرف إلى تفاصيل الامتحان الذي يقام خلال شهر إبريل أو مايو من كل عام.



ويمكن التسجيل في هذه الدورات ومعرفة رسوم الاشتراك عبر الموقع الإلكتروني: centrestage-arts.com مع ضرورة معرفة المشاركين باللغة الإنجليزية باعتبارها اللغة الرئيسية لمعظم المدربين الذين سيقدمون هذه الدورات.