مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية ينطلق السبت

الشارقة 24:



ينطلق يوم السبت، مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية، الحدث الموسيقي السنوي الأبرز في إمارة الشارقة، الذي تقدمه هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، بشراكة استراتيجية مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، ومسرح المجاز، وينظمه مركز فرات قدوري للموسيقى، في دورته الخامسة، ويستمر حتى 19 يناير الجاري، في عدد من وجهات الإمارة.

ويحيي الفنان الإسباني فيسنته أميغو، أولى أمسيات المهرجان في تمام الساعة التاسعة مساءً على مسرح جزيرة العلم، ليقدم لوحة فنية أندلسية متكاملة، يترجم من خلالها أحاسيسه الرقيقة على نغمات غيتاره لتصبح ألحاناً شجية يطرب بها جمهور المهرجان، ويستحضر فيها الطبيعة الأندلسية الخلابة، تترافق مع أوتار الغيتار وألوان الرقصات الإسبانية الرائعة.



وضمن الحفلات المجانية التي تقام في الهواء الطلق طيلة أيام المهرجان، في واجهة المجاز المائية والقصباء، يطل الفنان والعازف العراقي سيف شاهين، على جمهور واجهة المجاز المائية مساء السبت، ليقدم إيقاعات شرقية يعزفها على الغيتار ويحولها إلى أغان تحاكي الوطن والغربة، إذ يحلم بأن يحقق معادلة فنية صعبة بنغمة راقية توحد ما بين الشرق والغرب وتجمع ما بين إبداع " الرحابنة" و"البيتلز"، وفي رصيد الفنان سيف شاهين 6 ألبومات من بينها "محبوبي".



كما تطلان الفنانة سارة الحوشي والفنانة والعازفة الأوكرانية جيني على جمهور القصباء، مساء السبت لتشكيل لوحة غنائية تمزج حب الموسيقى الغربية مع العربية في قالب واحد، ويذكر أن سارة بدأت الغناء الشرقي منذ عشر سنوات في دمشق مع أشهر الجوقات الغنائية "جوقة الفرح الدمشقية"، أما جيني من أوكرانيا هي عازفة غيتار ومغنية، درست الموسيقى في إيطاليا وسويسرا وألمانيا، وقدمت عروضاً مختلفة على عدة مسارح مثل بولندا وإيطاليا وفرنسا وأوكرانيا وكوريا الجنوبية.



وعلى هامش المهرجان، تنطلق مساء السبت أيضاً، منافسات مسابقة الغناء على مسرح القصباء، بمشاركة 12 متسابقاً من مختلف الأعمار، انطلاقاً من رؤية إدارة المهرجان الهادفة لتطوير ملامح الثقافة الموسيقية والغناء في الدولة، ولاحتواء المواهب الموسيقية والغنائية وتنميتها ومتابعتها، وتستمر التصفيات حتى نهاية المهرجان.



وسيكون جمهور مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية، يوم الأحد، على موعد مع أمسية فنية في ذكرى عبد الحليم حافظ ، تحييها أوركسترا دار الأوبرا المصرية مع ثلاثة فنانين مصريين وهم: مي حسن وأحمد عفت ومحمد متولي، على مسرح جزيرة العلم، كما يلتقي جمهور القصباء مع الفنان العراقي سيف شاهين، في حين يكون زوار واجهة المجاز المائية على موعد مميز مع الفنانات المتألقات من الأرجنتين فلور ميلاغروس، وماتيج سودجا وديانا رادزابايفا، ليقدمن عرضاً فنياً رائعاً بعنوان "نساء يرقصن التانغو"، يروي قصة التانغو من خلال تشكيل فني يشمل الرقص والموسيقى والتمثيل والغناء في عرض واحد.



ويشارك في المهرجان نخبة من النجوم والفنانين والموسيقيين من 11 دولة عربية وأجنبية، من بينها مصر، وسوريا، ولبنان، والعراق، والكويت، وإسبانيا، والأرجنتين، وأوكرانيا، والمجر وغيرها، والذين سيقدمون أغنياتهم وموسيقاهم للجمهور في أربع جهات هي: مسرح المجاز، ومسرح جزيرة العلم، والقصباء، وواجهة المجاز المائية، على مدار سبعة أيام.



وتتضمن الدورة الخامسة من المهرجان 14 حفلاً موسيقياً مختلفاً، تتوزع خمسة منها في وجهتين هما مسرح المجاز، ومسرح جزيرة العلم، وتتطلب شراء التذاكر، فيما تُقام الحفلات التسعة الأخرى في القصباء، وواجهة المجاز المائية بالهواء الطلق، ويمكن حضورها مجاناً.



وتُباع تذاكر حفلات مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية من خلال الموقع الإلكتروني www.ticketmaster.ae ، كما تتوفر في مراكز خدمة العملاء في القصباء، وجزيرة العلم، ومسرح المجاز، وواجهة المجاز المائية.