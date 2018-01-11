نادي دبا الحصن يتوج الفائزين بمسابقة القرآن الكريم

الشارقة 24:





برعاية جمعية الشارقة الخيرية توّج نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي، الفائزين في مسابقة القرآن الكريم التي بدأت فعالياتها في قاعة المسرح بالنادي، واختتمت اليوم الخميس بمشاركة عدد كبير من المتسابقين قسّموا إلى ثلاث فئات وأسفرت النتائج كالتالي:

الفئة السنية الأولى:

الأول : ربيع جابر جعفر

الثاني : عمرو خالد محمد

الثالث : عبدالعزيز أمين خيار

الرابع : حسن أحمد محمد

الفئة السنية الثانية :

الأول : عبد الرحمن خالد محمد أحمد

الثاني : محمد الأمين الزاهيري

الثالث : أحمد عبد اللطيف إبراهيم

الرابع : علي محمد عبد الله المخزومي

الفئة السنية الثالثة :

الأول : محمد راشد محمد النساي

الثاني : عبدالله خالد محمد أحمد

الثالث : محمد راشد أحمد

الرابع : عبد الرحمن محمد عزيز الرحمن

وفي الختام قام سعادة عبد الله سالم محمد البواب نائب رئيس النادي وجاسم سليمان درويش رئيس لجنة الثقافة المجتمعية بتوزيع الجوائز المالية على الفائزين والشهادات والهدايا على جميع المشاركين، كما تم تكريم جمعية الشارقة الخيرية الراعي الرسمي للمسابقة ومؤسسة القرآن الكريم والسنة بالشارقة ودائرة الشؤون الإسلامية بمدينة دبا الحصن لتعاونهم في تنظيم المسابقة مع النادي.