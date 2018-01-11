"الشارقة للموسيقى العالمية 2018".. رحلة ساحرة في عوالم الموسيقى العربية والغربية

الشارقة 24:

للعام الخامس على التوالي، ستشهد الشارقة رحلة استثنائية في عوالم الموسيقى العربية والأجنبية مع مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية، الذي تقدمه هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) بشراكة استراتيجية مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، ومسرح المجاز، وينظمه مركز فرات قدوري للموسيقى، بصحبة باقة متنوعة من المطربين والعازفين والفرق الموسيقية في العالم.

وسيتمكن سكان وزوار الإمارة من التحليق في فضاء ساحر من الأحاسيس الراقية في مهرجان يتحدث بجميع اللغات، ويضم مجموعة من الحفلات الموسيقية التي تمثل ثقافة 11 دولة عربية وأجنبية، من بينها مصر، وسوريا، ولبنان، والعراق، والكويت، وإسبانيا، والأرجنتين، وأوكرانيا، والمجر وغيرها، ستقام جميعها خلال الفترة الممتدة ما بين 13-19 يناير الجاري، في أربع وجهات هي: مسرح المجاز، ومسرح جزيرة العلم، والقصباء، وواجهة المجاز المائية.



مسرح جزيرة العلم

" ليلة أندلسية"

تستضيف جزيرة العلم أولى أمسياتها بعنوان "ليلة أندلسية"، يحييها الفنان الإسباني فيسنته أميغو، عازف غيتار الفلامنكو، الذي يترجم أحاسيسه الرقيقة من خلال نغمات غيتاره لتصبح ألحانا شجية ليطرب بها جمهور المهرجان في 13 يناير الجاري.

"في ذكرى عبد الحليم"

وفي أمسية خاصة حملت عنوان "في ذكرى عبد الحليم"، لتكريم العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، يطل علينا ثلاثة من الفنانين المبدعين الذين ترعرعوا على موسيقى دار الأوبرا المصرية، وهم أحمد عفت ومي حسن ومحمد متولي، برفقة فرقة أوركسترا دار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو المبدع محمد الموجي، ليحيوا معهم مجد الزمن الجميل.



"سحر الكلاسيك في ليلة الجاز"

وتطل عازفة الكمان والمغنية من بلاد المجر كاتيتسا أليني على جمهور مسرح جزيرة العلم، لتنقل الحضور بتناغم متناهي على أوتار كمانها، وتمتعهم ببراعة عزفها وعذوبة صوتها ترافقها فرقة أوركسترا مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية بقيادة المايسترو محمد عثمان صديق.



"سحرهنّ في طربهنّ"

في أمسية فنية مليئة بالجمال، والسحر الموسيقي، تحمل عنوان (سحرهنّ في طربهنّ)، يلتقي جمهور مسرح جزيرة العلم مع الفنانة اللبنانية القديرة غادة شبير، لتحلّق من خلال أغانيها وموشحاتها، إلى عوالم موسيقية ساحرة يرافقها أوركسترا المهرجان بقيادة المايسترو محمد عثمان صديق.

ويلتقي الجمهور في نفس اليوم مع صاحبة الصوت الذهبي الفنانة السورية رشا رزق، لتقدم أجمل الأغنيات التي يتجلى فيها تناغم عراقة الموسيقى العربية وعذوبة ونعومة الغناء الأوبرالي يرافقها أوركسترا مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية بقيادة المايسترو محمد عثمان صديق.



مسرح المجاز

"بلقيس وعبد الله رويشد"

ويستضيف مسرح المجاز بإمارة الشارقة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في 19 من يناير الجاري حفلاً فنياً خليجياً للفنان الكويتي الكبير عبد الله الرويشد الملقب بسفير الأغنية الخليجية، الذي يتمتع بجماهيرية كبيرة من مختلف أنحاء العالم، وسبق له الفوز بجائزة أفضل مطرب عربي لعام 1999 عن أغنية "آخر حبيب"، وجائزة الإبداع الفني المتميز من مهرجان ART عام 2010.



كما يستضيف الفنانة الإماراتية بلقيس، التي حققت نجاحاً لافتاً في غضون أعوام قليلة، توجتها بفوزها بجائزة أفضل مطربة بالشرق الأوسط لعام 2015 من تطبيق الأغاني "iTunes"، وجائزة أفضل مطربة عربية خليجية في "الموريكس دور" عام 2017.



الفعاليات في الهواء الطلق

وتنطلق العديد من الحفلات الموسيقية المجانية في الهواء الطلق في القصباء، وواجهة المجاز المائية، من الساعة 8:30-9:30 مساءً، تقدمها مجموعة متنوعة من الفرق الموسيقية العريقة من أوكرانيا والأرجنتين وبلغاريا وسوريا ومصر ولبنان والعراق وغيرها، ومنها أمسية حب وسلام يقدمها الفنان العراقي سيف شاهين في 13 و14يناير الجاري، وأمسية نساء يرقصن التانغو في 14و17 يناير الجاري تقدمها الفنانات الأرجنتينيات "فلور ميلاغروس"، و"ماتيج سودجا" و"ديانا رادزابايفا"، وفي 15 يناير الجاري تقدم فرقة ألوان بقيادة الفنان عازف القانون بسام عبدالستار أمسية موسيقية بمختلف الأنماط.



وتقام في 15و16 يناير الجاري أمسية تحت عنوان "أوتار تعزف"، يقدمها نخبة من العازفين الموهوبين وهم مجموعة من أساتذة وطلبة مركز فرات قدوري للموسيقى بالتعاون مع معاهد موسيقية أخرى، وتقدم الفنانة الأوكرانية اوليسيا برفقة فرقة غوسو أمسية فنية بعنوان"ليلة في الشارقة"في 16 يناير، كما تقام أمسية "شرقيات كلاسيكية" يقدمها الفنان المؤلف والموزع الموسيقي سامر أبو رسلان في 17 من يناير الجاري.

ويلتقي جمهور المهرجان مع الفنانة روناهي التي تقدم القدود الحلبية وأصالة الغناء العربي بمزيج مميز بين الحضارتين العربية والكردية، وفي 18 -19 يناير الجاري تطل فرقة (طربيات التخت الشرقي) المؤلفة من 6 أفراد لتقدم مجموعة من ألحان متنوعة من التراث الشرقي والغربي والسماعيات وموشحات وقدود وأغاني أم كلثوم وعبد الحليم ومزيج من الأغاني الحديثة، بالإضافة إلى إطلالة الفنانة سارة الحوشي وعازفة الغيتار والمغنية الأوكرانية جيني ليقدمان أمسية بعنوان "هارموني"، في 13 يناير في الهواء الطلق.

جديد مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية لهذا العام



1- أوركسترا مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية

يقدم مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية لهذا العام، أوركسترا مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية، وهي فكرة الفنان فرات قدوري مدير المهرجان، إذ سيستقطب المهرجان سنويا كوكبة من خيرة العازفين من مختلف أنحاء العالم وقد وقع اختيار الفنان فرات قدوري لهذا العام على المايسترو المبدع والمتألق محمد عثمان صديق لجدارته بقيادة الفرق الموسيقية.



2- مسابقة الغناء

ويقدم المهرجان في هذا العام، مسابقة الغناء، انطلاقاً من رؤية إدارة المهرجان الهادفة لتطوير ملامح الثقافة الموسيقية والغناء في الدولة، ولاحتواء المواهب الموسيقية والغنائية وتنميتها ومتابعتها، وتقديم فرصة لعرض مواهبهم الغنائية أمام جمهور عريض من المهتمين والمختصين، مما يساعد في بناء شخصيتهم الواثقة، وتبدأ المسابقة من 13- 19يناير الجاري، من الساعة 6:30 إلى الساعة 7:30 على مسرح القصباء.

ويشرف على مسابقة الغناء، لجنة تحكيم مكونة من الفنان وسيم فارس (الذي أشرف على مسابقة نجم الخليج الغنائية في دورتها الثانية والثالثة)، حيث كان عضواً في لجنة اختيار أصوات المشاركين ومشرفاً فنياً للبرنامج ومدرباً لأصوات المنشدين - تلفزيون دبي، كما وأشرف على مسابقة منشد الشارقة في دوراته الأولى حتى الثالثة، حيث كان عضواً في لجنة اختيار أصوات المشاركين، ومشرفاً فنياً للبرنامج، وملحناً لحفل الافتتاح والختام ومدرباً لأصوات المنشدين- تلفزيون الشارقة، وقام بتلحين أنشودة حفل الافتتاح الخاص بجائزة البردة الدولية بمناسبة المولد النبوي الشريف في دورتها السابعة والثامنة - وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع – أبوظبي، وترافقه أونا أوريليا سيما، وهي موسيقية و مغنية ومدرسة للغناء والموسيقى، شاركت بعدة برامج تلفزيونية أوروبية وشاركت في التحكيم بعدة مسابقات غنائية، كما أشرفت على العديد من المسابقات الغنائية في رومانيا).