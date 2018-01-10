مهرجان طيران الإمارات للآداب ينطلق مارس المقبل

الشارقة 24 – وام:



تنطلق الدورة العاشرة من مهرجان طيران الإمارات للآداب 2018 بدبي خلال الفترة من 1 إلى 10 مارس المقبل.. بمشاركة أكثر من 180 مؤلفاً وشاعراً وفناناً ومحاضراً وناشطاً اجتماعياً من جميع أنحاء العالم سيتناولون في جلساتهم كتباً وآداباً وقصصاً مصورة .. إضافة إلى قضايا سياسية وفنية وغيرها من الموضوعات.



وأعلن المهرجان، الذي يعد الحدث الثقافي الأبرز في المنطقة، عن طرح تذاكر جميع جلساته وفعالياته التي ستقام معظمها في فندق "إنتركونتيننتال فستيفال سيتي" بدبي للجمهور اعتباراً من 15 يناير الجاري .