افتتاح معرض "البعد الرابع" في متحف الشارقة للخط

الشارقة 24 – وام:





افتتح سعادة عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة يوم الأربعاء، معرض "البعد الرابع" للفنان السوداني الراحل عثمان وقيع الله، ضمن فعاليات مهرجان الفنون الإسلامية "أثر"، الذي تنظمه إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة في دورته العشرين في متحف الشارقة للخط.

حضر الافتتاح، معالي محمد المر وسعادة عبد العظيم الصادق الكاروري القنصل العام لجمهورية السودان في دبي، ومحمد إبراهيم القصير المنسق العام للمهرجان، ومدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، ومنال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، إلى جانب أساتذة الخط في مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة وبيوت الخطاطين والمشاركين في الورش والدورات وجمع من الفنانين في الخط والتشكيل.

ويسلط المعرض الضوء على تجربة عربية رائدة في فن الخط الذي يضم عدداً من أعمال الفنان السوداني الراحل ذات الاتجاه المُحدّث والريادي في السودان، وحقيقة النشاط الفني والفكري لمبدع ينتمي إلى الحالة التشكيلية الفاعلة عربياً والمزدهرة حضارياً ويعتبر قامة مؤثرة في أجيال عديدة من أبناء بلده.