هيئة الشارقة للكتاب تبحث التعاون مع دور النشر الهندية

الشارقة 24:

استعرضت هيئة الشارقة للكتاب خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 25 من معرض نيودلهي الدولي للكتاب، فرص التعاون والعمل المشترك مع الناشرين الهنود، لتطوير صناعة الكتاب بين الثقافة العربية والهندية، ورفد القراء الناطقين بمختلف اللغات الشائعة في الهند بأحدث الإصدارات في المشهد الثقافي الإماراتي والعربي.

وأكد حضور الهيئة السنوي في المعرض الذي يتواصل في العاصمة الهندية حتى الـ 16 من يناير الجاري، على عمق العلاقات التي تربط بين جمهورية الهند والعالم العربي، وكذلك تاريخ العلاقات الإماراتية الهندية والتي سبقت قيام الاتحاد في العام 1971، وتأسست على التجارة لتنطلق منها إلى مختلف المجالات الحيوية.



وحظي جناح هيئة الشارقة للكتاب بإقبال كبير من النخب الثقافية الهندية، والناشرين، والمفكرين، والأكاديميين، والإعلاميين، وحتى من المستثمرين الراغبين في اكتشاف مزيد من الفرص التي يمكن الاستفادة منها، من خلال مدينة الشارقة للنشر، التابعة للهيئة، في ظل حرص مجموعات ودور النشر الهندية على التواجد في المشهد الثقافي الخليجي من أجل تسهيل التواصل مع الجاليات الهندية المتواجدة في دول مجلس التعاون.



وزار جناح الهيئة سعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا، سفير الدولة لدى جمهورية الهند حيث تسلم نسخة من كتاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة "إني اُدين" الصادر عن منشورات القاسمي في العام 2017.



وبحثت الهيئة خلال سلسلة اجتماعات مع نخبة من الناشرين الهنود الفرص التي توفرها مدينة الشارقة للنشر، على مستوى الطباعة، والتوزيع، والتصميم، وكان أبرز اللقاءات مع دار نشر "ناشيونال بوك ترست أوف إنديا" التابعة لوزارة تنمية الموارد البشرية والحكومة الهندية.



وإلى جانب التواجد الكبير من قبل الناشرين الأوروبيين، الذين احتفلوا باختيار الاتحاد الأوروبي ضيف شرف معرض نيودلهي، منح اختيار المعرض لموضوع "البيئة وتغيّر المناخ"، عنصر جذب إضافي لدور نشر عالمية متخصصة في إصدار المؤلفات التي تتناول شؤون البيئة، والمناخ، والتلوث، لتبادر هيئة الشارقة للكتاب إلى التواصل أيضاً معها ودعوتها إلى المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، ومهرجان الشارقة القرائي للطفل.

وقال سعادة أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: "مع عدد سكان يتجاوز 1.3 مليار نسمة، تظل الهند مقصداً مميزاً للعاملين بقطاع النشر للاستثمار المعرفي والثقافي في هذا العدد الكبير من السكان، واستقطاب أكبر عدد منهم إلى الكتاب، لذلك تحرص الهيئة على التواجد في معرض نيودلهي سنوياً، وتأتي المشاركة تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لبحث مجالات التعاون، ومد مزيد من جسور العمل المشترك مع الناشرين حول العالم".



وأكد العامري أن العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين العرب والهنود، تجعل التواصل بين الجانبين أسهل، وتمنحهم فرصاً أكبر وأوسع للتعاون، خصوصاً في ظل تواجد جاليات هندية كبيرة في المنطقة، تتطلع إلى قراءة الكتب الصادرة بمختلف اللغات المنتشرة في بلدها الأم، مشيراً إلى أن الهيئة ترحب بدور النشر الهندية لافتتاح فروع لها في مدينة الشارقة للنشر.



وعقدت الهيئة عدداً من اللقاءات والاجتماعات مع الناشرين المشاركين، ومسؤولي المؤسسات الثقافية وجمعيات الناشرين من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى العديد من الشخصيات الرسمية المعنية بالعمل الثقافي وبصناعة الكتاب، ووزعت استمارات المشاركة في جوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب، ومعرض الشارقة لرسوم كتب الطفل، ومنحة الترجمة، وجائزة "ترجمان" للترجمة، الأكبر من نوعها في العالم.



ويشكل معرض نيودلهي الدولي للكتاب الذي يشهد هذا العالم مشاركة نحو 886 ناشراً من داخل الهند وخارجها، ممن يعرضون أحدث إصداراتهم على مساحة تتجاوز 548 ألف قدم مربعة، منصة لاكتشاف آفاق سوق النشر الواعدة في الهند والدول المجاورة لها، وتسهم قوة الاقتصاد الهندي الذي يحتل المرتبة السابعة عالمياً حالياً، في زيادة القوة الشرائية للمواطنين الهنود، وهو ما يجذب الجهات المعنية بالنشر للاستفادة من فرص النمو المتوقعة.