الشيخة عائشة بنت راشد المعلا تزور "مهرجان زايد التراثي"

الشارقة 24 – وام:





زارت الشيخة عائشة بنت راشد المعلا، أمس الأحد، "مهرجان الشيخ زايد التراثي" المقام في منطقة الوثبة بأبوظبي تحت شعار "أرض الإمارات ملتقى الحضارات" وبرعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وقامت الشيخة عائشة بنت راشد المعلا التي رافقتها خلال الزيارة الشيخة مريم بنت راشد المعلا، بجولة تفقدية في جناح الأرشيف الوطني واطلعت على قاعات الجناح وشاهدت صوراً نادرة وأفلاماً تاريخية حول مسيرة الاتحاد وبناء الدولة وتعرفت على دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله " في تأسيس الاتحاد إضافة إلى وثائق ومقتنيات قيمة تعكس إنجازاته وأقواله الخالدة واهتمامه بالتنمية والتعليم والزراعة والبيئة والمرأة والتراث والإنسان.

وتفقدت جناح "مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية" حيث زارت متحف المؤسسة الذي ضم صوراً وأفلاماً تتحدث عن إنجازاتها خلال السنوات العشر الماضية.

وزارت عدداً من أجنحة الهيئات والمؤسسات الوطنية والأجنحة الخليجية والدول العربية والأجنبية المشاركة في المهرجان وتجولت في الأحياء التراثية من مختلف دول العالم التي صمم فيها كل حي ليعكس لمحات من التراث العمراني لكل دولة ويستعرض جوانب متعددة من موروثها الشعبي من المأكولات والمنتجات والحرف التقليدية والعروض والأهازيج الفلكلورية الخاصة بها.

وأشادت الشيخة عائشة بنت راشد المعلا بما شاهدته من أجنحة وفعاليات تراثية وطنية مختلفة تعكس الإرث الثقافي والتاريخي لدولة الإمارات ..مؤكدة أن مهرجان زايد التراثي يعكس نهج الدولة في نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب والتي تأتي استكمالاً لمسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي اهتم بالتراث ودعا للحفاظ عليه وزرع في أهل الإمارات حب العادات والتقاليد العربية والإسلامية الأصيلة .

وأشارت إلى ضرورة غرس هذه القيم لدى الأجيال الحالية والتي بدورها ستنقله للأجيال القادمة للحفاظ على الإرث الإماراتي الأصيل.

وشكرت الشيخة عائشة بنت راشد المعلا اللجنة المنظمة للمهرجان التي عملت على تقديمه بأبهى حلة ليصبح من أكبر المهرجانات التي تقام في الدولة والذي يحتضن بين أجنحته مشاركات عربية وعالمية واسعة.