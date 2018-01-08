فرق وعروض فنية لألوان الموسيقى الغربية في القصباء وواجهة المجاز المائية

الشارقة 24:

عبر نغمات الموسيقى الغربية القادمة من أوكرانيا والأرجنتين وسلوفينيا وبلغاريا، لتصدح في سماء إمارة الشارقة، وتحلق بسكانها وزوارها في فضاء ساحر من الأحاسيس الراقية برفقة ثلاث من الفرق الغربية التي تستضيفها القصباء وواجهة المجاز المائية، لتشارك في مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية في دورته الخامسة، الذي تقدمه هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" بشراكة استراتيجية مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، ومسرح المجاز، وينظمه مركز فرات قدوري للموسيقى، خلال الفترة الممتدة من 13-19 يناير الجاري.

وتنطلق الحفلات الموسيقية المجانية في الوجهتين طوال فترة المهرجان من الساعة 8:30-9:30 مساءً، في الهواء الطلق، إذ تقدم الفنانات المتألقات من الأرجنتين "فلور ميلاغروس"، و"ماتيج سودجا" و"ديانا رادزابايفا" عرضاً فنياً رائعاً بعنوان " نساء يرقصن التانغو"، يروي قصة التانغو من خلال تشكيل فني يشمل الرقص والموسيقى والتمثيل والغناء في عرض واحد.

وتعتبر "فلور ميلاغروس"، مغنية وعازفة بيانو ومدرسة للموسيقى، جالت أنحاء العالم لتقدم حفلات موسيقية مختلفة شملت التانغو والفولكلور وأنواع الموسيقى الأخرى.

وسعت ماتيج سودجا وديانا رادزابايف لإتقان التانغو الأرجنتيني، واحتضان الثقافة التقليدية من خلال رحلة صعبة لإتقان الرقص حيث سافرت ماتيج وديانا إلى بيونس آيرس وأجزاء أخرى من أوروبا للتعلم والرقص مع الطلاب والمعلمين الآخرين، وفي عام 2014 شاركت ماتيج في بطولة العالم للتانجو التي عقدت في بيونس آيرس.

ويستضيف المهرجان أمسية فنية بعنوان "ليلة في الشارقة"، تقدمها الفنانة الأوكرانية اوليسيا، لتمتع الحضور بصوتها العذب الذي يحاكي الأحاسيس ويلامس المشاعر بأناقة وسلاسة على أنغام موسيقى الجاز الكلاسيكية والجاز المعاصر الذي تعزفه فرقة غوسو، وكانت أوليسيا قد بدأت الغناء في سن السابعة على مسرح الفلكلور في أوكرانيا، وتلقت دروسا خاصة في غناء الجاز، وفي سن 18 بدأت رحلتها المهنية برفقة "ميليتري اوركسترا"، وتميزت اوليسيا بإتقانها الغناء في 6 لغات مختلفة: مثل الإنجليزية والروسية والإسبانية والبرتغالية والإيطالية، ولديها العديد من المؤلفات الخاصة، وشاركت في عروض ومهرجانات وحفلات موسيقية مختلفة في جميع أنحاء العالم.

وتجمع الأمسية الفنية "هارموني" الفنانة سارة الحوشي والفنانة والعازفة الأوكرانية جيني، لتشكلان سوياً لوحة غنائية تمزج حب الموسيقى الغربية مع العربية في قالب واحد، ويذكر أن سارة بدأت الغناء الشرقي منذ عشر سنوات في دمشق مع أشهر الجوقات الغنائية "جوقة الفرح الدمشقية"، وشاركت في العديد من حفلات دار الأوبرا في دمشق أشهرها "وسع السما"، التي خصصت لتكريم السيدة فيروز والرحابنة، وشاركت أيضاً في العديد من الفعاليات أشهرها مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية ومهرجان سكة وغيرها العديد.

أما جيني من أوكرانيا هي عازفة غيتار ومغنية، درست الموسيقى في إيطاليا وسويسرا وألمانيا، وقدمت عروضا مختلفة على عدة مسارح مثل بولندا وإيطاليا وفرنسا وأوكرانيا وكوريا الجنوبية، وتعشق جيني كتابة الأغاني والغناء بعدة لغات.

ويشارك في الدورة الخامسة من مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية، نخبة من أشهر الموسيقيين والفنانين والفرق الموسيقية العربية والأجنبية من 11 دولة عربية وأجنبية، منها: الكويت، وإسبانيا، والمجر، ولبنان، وسوريا، ومصر والعراق، وغيرها.

ويسعى مركز فرات قدوري للموسيقى من خلال تنظيم هذا المهرجان الأول من نوعه في إمارة الشارقة، إلى تعزيز الحضور الثقافي والفني للشارقة ولدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تعريف المجتمع الإماراتي بمختلف الثقافات الموسيقية من جميع أرجاء العالم، فضلاً عن إثراء رصيد إمارة الشارقة بعناصر الجذب الثقافية والفنية والسياحية.