انطلاق مهرجان الشارقة للشعر العربي غداً الإثنين

الشارقة 24 – وام:

تفتتح في قصر الثقافة، غداً الإثنين، فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان الشارقة للشعر العربي، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبتنظيم من دائرة الثقافة في الشارقة.

يشارك في فعاليات المهرجان التي تستمر حتى 12 يناير الجاري 30 شاعراً وشاعرة من 17 دولة عربية.. وسيتم تكريم شخصيتي المهرجان خلال الافتتاح الشاعرين كريم معتوق من الإمارات، ود. نور الدين صمّود من تونس، بجائزة الشارقة للشعر العربي، في دورتها الثامنة لدورهما الفاعل في الساحة الشعرية العربية وأثر إبداعهم الشعري على الساحة الأدبية والفكرية فيما قدموه من ذائقة شعرية وسيقدم المبدعان قراءات شعرية متنوعة.

وسيشهد اليوم الأول من المهرجان قصيدة مهداة إلى بيوت الشعر في الوطن العربي من إنتاج تلفزيون الشارقة كما سيلقي "مجموعة شعراء" قصيدة مشتركة مهداة من بيوت الشعر إلى الشارقة.

ويتضمن برنامج الفعاليات خمس جلسات شعرية على مدار أيام المهرجان يشارك فيها 30 شاعراً وشاعرة من دول عربية مختلفة فيما تقام ندوتان أدبيتان الأولى بعنوان: أثر بيوت الشعر على المشهد الثقافي العربي والثانية بعنوان: التناص في القصيدة العربية الحديثة.