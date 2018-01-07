"مشابهٍ زايد": إهداء إلى محمد بن زايد بصوت حسين الجسمي

الشارقة 24:

إهداء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أشعار سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيّان، أُطلقت أغنية "مشابهٍ زايد" ألحان وغناء الفنان الإماراتي د. حسين الجسمي "السفير فوق العادة للنوايا الحسنة"، والتي يقول بها وعبر مقدمتها:

نِرفَع بِك الراس بُو خَالد

إنتَ المعزَّة لِنا والزُود

إنت لِيَا أقبَلت نِتعَايَد

وتِزدَان الأوطَان بك وتجُود

إنتَه تِباهِيج ومزَايَد

إنته لِنَا فَخَرنا المَحمُود

وجاءت أغنية "مشابهٍ زايد" التي بدأ عرضها عبر جميع القنوات الفضائية، ومن خلال قناة حسين الجسمي الرسمية في "اليوتيوب" توزيع موسيقي للمايسترو وليد فايد، ومكس وماستر للمهندس جاسم محمد، ووصفت في أبياتها الشعرية وبكل فخر ما يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان لهذا الوطن وأبنائه، حيث تقول الشاعرة في أبيات القصيدة:

يِحفَظك يا مشَابهٍ زايِد

ياللي لنا انته عزّ وصمود

خِيلك اللي صهِيلَها بَايِد

العِدُو حتَى لازِمه رعُود

نوعدك بو خالد القايد

لِك جِندٍ مجَنِّدِين جنُود

كفِّك اليَمنى لنا تعاهد

إن الوِطن في كف الأسود

ونقُول ونعِيد ونزايِد

إنت الوِطَن والفَخَر معهُود

كما بدأت الإذاعات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة ببث أغنية "مشابهٍ زايد".