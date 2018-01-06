"الشارقة للموسيقى العالمية 2018" يقدم عروضاً مجانية بالقصباء وواجهة المجاز

الشارقة 24:

بعبق الثقافة الموسيقية العربية الممزوجة بذاكرة المكان، لتنشر أجواء الفرح بين سكان وزوار إمارة الشارقة، تستضيف القصباء وواجهة المجاز المائية، ستة فرق موسيقية عربية، ضمن مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية في دورته الخامسة، الذي تقدمه هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" بشراكة استراتيجية مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، ومسرح المجاز، وينظمه مركز فرات قدوري للموسيقى، خلال الفترة الممتدة من 12-19 يناير.

وسيكون زوار القصباء وواجهة المجاز المائية، على موعد طوال فترة المهرجان من الساعة 8:30-9:30 مساءً، مع مجموعة من الحفلات الموسيقية المجانية، التي تقدمها الفرق المشاركة في الهواء الطلق ضمن فعاليات المهرجان، ومنها، الفنان العراقي سيف شاهين، عازف ومطرب ومؤلف ومخرج تميز باستخدام الايقاعات الشرقية في عزفه على الغيتار وتحويلها إلى أغانٍ تحاكي الوطن والغربة، ويحلم بأن يحقق معادلة فنية صعبة بنغمة راقية توحد ما بين الشرق والغرب وتجمع ما بين إبداع "الرحابنة" و"البيتلز"، وفي رصيد الفنان سيف شاهين 6 ألبومات من بينها "محبوبي".

ويستضيف المهرجان "فرقة ألوان" بقيادة عازف القانون بسام عبد الستار، لتقدم الموسيقى العالمية بمختلف الأنماط العربية والخليجية والمصرية والتركية، والمقطوعات الغربية مثل الموسيقى الكلاسيكية والجاز والبلوز، بالإضافة إلى مؤلفات الفرقة، وقد استوحت الفرقة اسمها من التنوع الموسيقي الذي تعتمده في عروضها وتسعى لتقديمه بشكل عصري ومتفرد للجمهور العربي والغربي، وتتكون الفرقة من أهم العازفين على مستوى الشرق الأوسط، وقد قدمت حفلات متعددة داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويستعرض الفنان والمؤلف والموزع الموسيقي البارع سامر أبو رسلان وفرقته "أرابيسك الكلاسيكية"، أجمل المؤلفات الكلاسيكية والشرقية وأعذبها بتناغم ودقة متناهية، وانضم سامر أبو رسلان إلى اوركسترا "زنوبيا" عام 1993، وشارك في العديد من المهرجانات والحفلات الموسيقية مثل طريق الحرير في اليابان 1994.

وتقدم فرقة طربيات التخت الشرقي، المؤلفة من 6 عازفين بارعين، مجموعة ألحان متنوعة من التراث الشرقي والغربي والسماعيات وموشحات مع قدود وأغنيات أم كلثوم وعبد الحليم ومجموعة من الأغاني الحديثة، التي احتلت قلوب الناس ولياليهم وأفراحهم من العزف الجماعي للعود والقانون والكمان والناي والطبلة والرق منذ العصر العباسي وحتى يومنا هذا.

وتطل الفنانة روناهي على زوار المهرجان، لتقدم لهم لوحة فنية تحمل عنوان " ذكريات" تمزج مابين القدود الحلبية وأصالة الغناء العربي والموسيقى الكردية، ودرست روناهي الموسيقى والغناء في عدة معاهد خاصة في حلب، وفي 2012 التحقت ببيت العود العربي في أبوظبي، وهي عضو ضمن فرقة "مودرن سبيتش كواير"، وشاركت روناهي بعدة حفلات وفعاليات مع الفرقة المصرية وشاركت أيضاً في الحفلات السنوية لذكرى تأسيس بيت العود وفي حفلات خيرية لصالح أطفال السرطان وحفل مستقبل الموسيقى العربية.

وعلى أنغام الموسيقى المتصاعدة على أوتار الآلات الموسيقية، تطل مجموعة من العازفين المميزين من مركز فرات قدوري للموسيقى، ليقدموا لوحات فنية مستلهمة من التراث العريق، ليشكلوا مشهداً موسيقياً حديثاً مغايراً، يعبر عن رؤيتهم الخاصة، وليرتقوا بموسيقاهم إلى شكل أكثر تطوراً وجمالاً.

ويشارك في الدورة الخامسة من مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية، نخبة من أشهر الموسيقيين والفنانين والفرق الموسيقية العربية والأجنبية من 11 دولة عربية وأجنبية، منها: الكويت، وإسبانيا، وهنغاريا، ولبنان، وسوريا، ومصر والعراق، وغيرها.