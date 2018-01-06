مهرجان البطائح الشعبي يواصل فعالياته وسط حضور جماهيري كبير

الشارقة 24:



ضمن مبادرات عام زايد 2018، استضاف مهرجان البطائح الشعبي، خلال فعاليات يوم الجمعة، المحاضر الإماراتي سيف المطوع لإلقاء محاضرة بعنوان عام زايد، سلط خلالها الضوء على فكر ورؤىالقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، من أجل بناء نهضة الأمة والوطن.



وتأتي المحاضرة في إطار إسبوع الثقافة للمهرجان، والذي خصصته اللجنة العليا المنظمة، حيث يشتمل الأسبوع على العديد من الفعاليات الثقافية، من بينها مشروع ثقافة بلاحدود الذي يعنى بالمكتبات المتنقلة، إلى جانب فعاليات أخرى تهتم بالقراءة وتشجيع الأطفال والشباب لجعل القراءة اُسلوب حياة، بالإضافة إلي الفنون والعروض الفلكلورية لعدد من الدول العربية و المسابقات والجوائز.



وتستمر فعاليات ومبادرات المهرجان حتى 12يناير الجاري، وسط حضور وإقبال جماهيري كبير، وستقام ضمن فعاليات يوم السبت، العديد من الأنشطة بعنوان "شكراً محمد بن زايد" استجابة للمبادرة التي أطلقتها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، للتعبير عن الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتعزيز الولاء والانتماء للوطن.