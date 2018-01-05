ضمن مهرجان "الموسيقى العالمية"

مسرح المجاز يؤجل حفل عبد الله الرويشد وبلقيس إلى 19 يناير

  • الجمعة 05, يناير 2018 في 5:28 م
  • مسرح المجاز
    مسرح المجاز
  • الفنان الكويتي عبدالله الرويشد
    الفنان الكويتي عبدالله الرويشد
  • الفنانة الإماراتية بلقيس
    الفنانة الإماراتية بلقيس
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أجّل مسرح المجاز، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الحفل الفني الخليجي للفنان الكويتي الكبير عبد الله الرويشد، والفنانة الإماراتية بلقيس، ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية، بدورته الخامسة، من 12 يناير إلى يوم 19 يناير.
الشارقة 24:

أعلن مسرح المجاز بإمارة الشارقة، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة،عن تأجيل الحفل الفني الخليجي للفنان الكويتي الكبير عبد الله الرويشد، والفنانة الإماراتية بلقيس، ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية، بدورته الخامسة، والذي كان مقرراً مساء 12 من يناير الجاري، إلى يوم 19 يناير، بسبب وفاة والد زوج الفنانة بلقيس. 
 
وتوجهت إدارة مسرح المجاز والفنان عبد الله الرويشد بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الفنانة بلقيس وأفراد عائلتها، بفقيدهم المرحوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.
 
ويمكن للأشخاص الذين قاموا مسبقاً بشراء تذاكر الحفل في موعده السابق، استخدام نفس التذاكر في الموعد الجديد، أما الأشخاص الذين قد لا يناسبهم موعد الحفل في 19 يناير، فيمكنهم استرجاع قيمة تذاكرهم من نفس المنافذ التي تم شراؤها منها، بما في ذلك الموقع الإلكتروني www.ticketmaster.ae.