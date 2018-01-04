"الشارقة للموسيقى العالمية" يُنظّم أمسية "سحر الكلاسيك في ليلة الجاز"

الشارقة 24:

أعلن "مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية" 2018، الذي تقدمه "هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير" (شروق)، بشراكة استراتيجية مع "هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة،" و"مسرح المجاز"، وينظمه "مركز فرات قدوري للموسيقى"، عن استعداده لإحياء أمسية موسيقية مميزة تجمع بين سحر الموسيقى الكلاسيكية وموسيقى الجاز، تقام على مسرح جزيرة العلم يوم 18 يناير الجاري.

ويحيي الحفل الفنانة المجرية كاتيتسا إيليني، المغنية وعازفة الكمان الحاصلة على عدد من الجوائز، والمايسترو العراقي محمد عثمان صدّيق، الذي يقود "أوركسترا مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية"، في أمسية موسيقية مميزة من ليالي الدورة الخامسة من المهرجان الذي يُقام في الفترة الممتدة من 12 حتى 19 يناير المقبل.

وحصلت الفنانة كاتيتسا إيليني على أرفع الجوائز الفنية في دولة المجر، حيث نالت ألبوماتها الموسيقية الذهبية والبلاتينية مبيعات عالية على المستوى العالمي، وعززت مكانتها كفنانة مبدعة، تلمع مواهبها في عدد من الأنواع والثقافات الموسيقية.

ويُعتبر المايسترو محمد عثمان صديّقاً لأبرز الموسيقيين العراقيين، حيث يقود "أوركسترا مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية"، التي تضم نخبة من العازفين الموهوبين المتخصصين بالموسيقى الكلاسيكية، التي أسسها الفنان فرات قدّوري، مدير مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية.

وتتميز أعمال المايسترو محمد عثمان صدّيق بدمج مجموعة من الآلات الموسيقية العربية الشرقية، ويلعب دوراً بارزاً بالترويج للموسيقى العربية ونشرها على المستوى العالمي، من خلال سبعة مؤلفات موسيقية بعنوان "شرقيات".

ويستضيف المهرجان نخبة من أبرز الموسيقيين والفنانين العالميين من 11 دولة، من بينها مصر، وسوريا، والعراق، وإسبانيا، والأرجنتين، والمجر، في 14 حفلاً موسيقياً مختلفاً، تتطلب خمسة منها شراء تذاكر، وتُقام في مسرح المجاز ومسرح جزيرة العلم، فيما تُقام الحفلات التسعة الأخرى المجانية في الهواء الطلق بالقصباء، وواجهة المجاز المائية.

ويُخصّص المهرجان أمسية خاصة لإحياء ذكرى الفنان المصري الكبير، العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، تحييها "أوركسترا دار الأوبرا المصرية".

وتُباع تذاكر حفلات مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية عن طريق الإنترنت على الرابط التالي: www.ticketmaster.ae، كما تتوفر في مراكز خدمة العملاء في مسرح القصباء، ومسرح جزيرة العلم، ومسرح المجاز، وواجهة المجاز المائية.