مهرجان الشارقة للشعر العربي ينطلق الإثنين المقبل

الشارقة 24 – وام:

تنطلق، الإثنين المقبل، فعاليات مهرجان الشارقة للشعر العربي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 30 شاعراً من 17 دولة عربية، وتستمر فعالياته حتى 12 يناير الجاري.

أعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بحضور محمد عبد الله البريكي مدير المهرجان مدير بيت الشعر في الشارقة، ومحمد أبراهيم القصير المنسق العام لمهرجان الشارقة للشعر العربي مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين ومتابعي المهرجان.

وكانت اللجنة التحضيرية برئاسة سعادة عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة أقرت اختيار الشاعران نورالدين صمود من تونس، وكريم معتوق من الإمارات شخصيتي المهرجان، وتكريمهما بجائزة الشارقة للشعر العربي في دورتها الثامنة، لدورهما الفاعل في سوح الشعر العربي وأثر إبداعهم الشعري على الساحة الأدبية والفكرية فيما قدموه من ذائقة شعرية.