رئيس معهد الشارقة للتراث يشارك في الملتقى الدولي السادس للفنون الشعبية

الشارقة 24:

شارك وفد من معهد الشارقة للتراث، مُؤخراً، برئاسة سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس المعهد، رافقه أحمد الدح رئيس قسم العلاقات الدولية بالمعهد، في فعاليات الملتقى الدولي السادس للفنون الشعبية، إثر دعوة تلقاها المعهد من المجلس الأعلى للثقافة في جمهورية مصر العربية، ومثّل المعهد دولة الإمارات في هذه الفعالية الكبرى، التي شاركت فيها أيضاً عدة دول عربية، هي: الجزائر، المغرب، السودان، ليبيا، تونس، العراق، البحرين، السعودية، مصر، لبنان، الأردن.

وقد تضمن الملتقى برنامجاً حافلاً من خلال مشاركات ثرية ومهمة، حيث تقدم المشاركون بأوراق عمل وأبحاث عديدة ركزت على التراث الثقافي غير المادي والتعليم رؤية عربية، لاقت نقاشات مهمة وتفاعلاً حيوياً من المشاركين، كما تنوعت أوراق العمل المقدمة من جميع الدول العربية المشاركة، وتضمن البرنامج استعراض المشاركين لتجاربهم في التراث الثقافي غير المادي والتعليم، ولقاءات الطاولة المستديرة.

وقدم وفد معهد الشارقة للتراث استعراضاً عن تجربة التعليم المهني في معهد الشارقة للتراث، وركز على التجربة العلمية والأكاديمية للمعهد، بالإضافة إلى تقديم لمحة وافية عن المعهد ودوره في مختلف المجالات، حيث تحدث سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، عن دور ومكانة المعهد وجهوده في مختلف المجالات العلمية والأكاديمية والعملية والميدانية، واستراتيجية المعهد في حفظ التراث وصونه ونقله للأجيال، وما حققه من إنجازات ونجاحات في هذا الشأن، بالإضافة إلى علاقات المعهد العالمية والعربية المتينة التي تتضمن تبادل الخبرات والتجارب والمعارف والمعلومات بما يسهم في العمل المشترك من أجل الحفاظ على التراث العالمي.

وقال سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث: "نحرص دوماً على الحضور والمشاركة الفاعلة في المنتديات والملتقيات والفعاليات العالمية والعربية الكبرى، ودوماً يكون للمعهد مشاركة مميزة وإضافة نوعية في مثل هذه المناسبات، حيث نعرض من خلالها تجربة المعهد في مختلف المجالات، العلمية والأكاديمية والميدانية والعملية، كما أننا نحرص من خلال المشاركة في مثل هذه الفعاليات التراثية الكبرى على تبادل الخبرات والتجارب والأفكار والمقترحات والنقاشات المهمة والعميقة بما يسهم في الاستمرار بالارتقاء بالعمل من أجل حفظ التراث وصونه ونقله للأجيال على مستوى العالم".

وأضاف المسلم: "تميز الملتقى بنقاشات مهمة وتفاعلاً حيوياً من قبل كل المشاركين فيه، وقد تقدمنا بورقة شاملة ووافية تضمنت الحديث عن تجربة المعهد الغنية والمميزة، وعن النجاحات والإنجازات التي حققها المعهد عبر مشواره الطويل، كما تطرقنا إلى الدور الأكاديمي للمعهد عموماً، وإلى البرامج الأكاديمية خصوصاً، منها برامج الدبلومات المهنية التي قطع فيها المعهد شوطاً مهماً، ولاقت ورقتنا التي قدمناها في الملتقى تقديراً كبيراً ونقاشاً مهماً وإشادة بما حققناه".

وأعرب الدكتور المسلم عن شكره وتقديره للقائمين على هذا الملتقى المهم، كما تقدم بالشكر للمشاركين، حيث شكلت أوراق العمل التي تقدموا بها ونقاشاتهم قيمة مضافة للملتقى، ولكل المهتمين والمشتغلين في عالم التراث.