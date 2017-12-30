مسرحية "المهرجون" تفوز بتسع جوائز في مهرجان الإمارات لمسرح الطفل

الشارقة 24:

نالت فرقة مسرح بني ياس أكثر وأهم جوائز مهرجان الإمارات لمسرح الطفل في دورته الثالثة عشرة، التي أسدل الستار على فعالياتها في حفل ختام المهرجان الذي أقيم مساء الجمعة 29 ديسمبر على قاعة قصر الثقافة بالشارقة، بحضور سعادة عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، وسعادة إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح رئيس جمعية المسرحيين رئيس المهرجان، وسعادة الدكتور حبيب غلوم الأمين العام لجمعية المسرحيين ومدير المهرجان، وجمع غفير من المسرحيين والجمهور.

وقبل إعلان النتائج وتوزيع الجوائز على الفائزين، تم تكريم لجنة التحكيم ولجنة تحكيم الأطفال والفرق المسرحية المشاركة وكذلك رعاة المهرجان.

كما قرأ رئيس لجنة التحكيم الأستاذ الحسن النفالي تقرير وتوصيات لجنة التحكيم التي تشكلت من الأساتذة: مصطفى رشيد، عبد الله مسعود، هيفاء حسين وعبد الرحمن الملا، والذين أكدوا في تقريرهم الأثر الإيجابي للدعم المادي والمعنوي والرعاية الكريمة المقدمة للمهرجان من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وعلى أهمية المهرجان ودوره الكبير في إغناء الساحة المسرحية والفنية بالإمارات واكتشاف المواهب وصقلها، كما أشادوا بالجهود الكبيرة والواضحة لجمعية المسرحيين في تسيير فعاليات المهرجان، وكذلك أشادت اللجنة بالحضور الجماهيري الكثيف، وبالأجواء التنافسية الحماسية والجيدة بين الفرق المسرحية المشاركة.

وسجلت اللجنة في تقريرها بعض الملاحظات على العروض والتي جاء في أهمها: ضرورة الاهتمام بالتخصصات الفنية والتقنية وبالأخص ما يرتبط بالكيروغرافيا، كما أكدت على ضرورة الاهتمام بالكتابة المسرحية المتقيدة بخصوصيات مسرح الطفل، وكذلك نوهت اللجنة إلى ضرورة ابتعاد الممثلين عن الحركات المجانية المبالغ فيها واللا تربوية باعتبار أنه مسرح موجه للأطفال، وأوصت اللجنة بضرورة أن تختار لجنة المشاهدة العروض الجاهزة كلياً للمشاركة، بالإضافة إلى ضرورة تحديد الفئة العمرية للعرض المسرحي من قبل الفرق المشاركة.

وفي الختام تم الإعلان عن جوائز المهرجان التي سجلت فوزاً تاريخياً لمسرح بني ياس يحدث لأول مرة في سجل مشاركات الفرقة في المهرجان، عبر مسرحية "المهرجون" التي فازت بتسع جوائز دفعة واحدة الأمر الذي يحدث في المهرجان أيضاً لأول مرة منذ انطلاقة دورته الأولى في العام 2005، كما سطع نجم الفنان القدير مرعي الحليان عالياً في ليلة الختام، بفوزه لوحده بثلاث جوائز في التأليف والإخراج وكذلك الإضاءة، بالإضافة إلى فوز "المهرجون" بجائزة أفضل ممثلة دور أول التي نالتها باستحقاق الفنانة "بدور الساعي"، وتقاسم الفنانان محمد إسحق وخميس اليماحي من فريق "المهرجون" أيضاً جائزة أفضل ممثل دور أول، كما نالت الفرقة جائزة أفضل موسيقى التي حصل عليها الفنان "ميرزا المازمي"، وحصل ممثلو "المهرجون" أيضاً على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، كمجتمعين.

أما بقية الجوائز فذهبت كما يلي: جائزة أفضل ماكياج للفنان "ياور" عن مسرحية "منصور والفراشة الأميرال" وجائزة أفضل أزياء للفنانة "ميلانا رسول" عن مسرحية "منصور والفراشة الأميرال" أيضاً، كذلك نالت ذات المسرحية جائزة أفضل مناظر مسرحية التي حصل عليها الفنان "مبارك ماشي"، وكذلك جائزة أفضل ممثلة في "دور ثان" ونالتها الفنانة "نورة علي"، بينما نال جائزة أفضل ممثل في "دور ثان" الفنان "محمود القطان" عن دوره في مسرحية "حديقة الخير".

أما جائزة لجنة تحكيم الأطفال والتي تشكلت من الأطفال: العنود طارق المازمي، أمل جاسم المشيري، ونورة نبيل الحوسني، فقد منحت جائزتها لفرقة مسرح الشارقة الوطني عن مسرحية "لولو والكتاب".