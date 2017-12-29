إصدار جديد لـ "المركز التربوي الخليجي" بالشارقة

الشارقة 24:



كشف الدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة عن إصدار كتاب جديد يضاف لإصدارات عام 2017 تحت مسمى تطوير معايير اختيار وإعداد وتدريب معلمي اللغة العربية.



وأشار الحمادي إلى أن الإصدار يأتي تعزيزا لما يحتله المعلم من مكان الصدارة بين العوامل التي يتوقف عليها نجاح التربية في بلوغ غاياتها، ويمثّل معلم اللغة العربية حجر الزاوية في العملية التعليمية لأهمية تعلم اللغة وإتقان مهاراتها في تعلم بقية العلوم.



وأوضح إلى أنه وفي إطار توجيهات القيادات الخليجية الرشيدة وتلبية لطموحات مجتمعاتنا وتطلعاتهم إلى النهوض باللغة العربية في العملية التربوية والتعليمية اعتمد معالي وزراء التربية والتعليم أعضاء المؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج في المؤتمر الثالث والعشرين بدولة الكويت الشقيقة برنامج "تطوير معايير اختيار وإعداد وتدريب معلمي اللغة العربية" ضمن مبادرة تطوير سياسات تعليم اللغة العربية كأحد برامج المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج- أحد أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج وذلك تحقيقا لهدف المركز في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها على أسس تربوية وعلمية ومهنية متميزة.



وتابع من المسلمات أنه لا بد للمعلم من كفايات ومهارات تؤهله للقيام بواجباته، وعليه فإن عمليات اختيار وإعداد وتدريب المعلمين عامة ومعلمي اللغة العربية خاصة -لتزويدهم بالمهارات والكفايات ــ لا بد لها أن تتم وفق معايير عالية المستوى من الجودة ووفق أُسس علمية تتناسب ومتطلبات العصر المتسارعة وتؤكد كل النُظم التعليمية بأن المعلم أحد العناصر الأساسية للعملية التعليمية والتربوية، وتحرص على ضمان جودة أداء المعلم وانتمائه المهني لمهنة التعليم من خلال توفير فرص الإعداد الجيد والبرامج التدريبية والارتقاء بكافة عناصر العملية التعليمية، ومن ثم صار موضوع جودة أداء المعلم من الموضوعات المُثارة في كافة دول العالم والنُظم التعليمية نتيجة التغيرات المعرفية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البشرية.



وعن وصف الإصدار كبرنامج متكامل أشار الدكتور عيسى الحمادي أنه يركز على تطوير عمليات اختيار وإعداد وتدريب معلمي اللغة العربية في التعليم العام، وذلك من خلال تقديم جملة من المعايير التي من شأنها المساعدة في رفع مستوى أداء معلمي هذه المادة المحورية في كافة عمليات التعليم والتعلم، وانتقائهم من بين إلى أفضل القوى البشـرية المتخصصة وذات الكفايات العلمية والمهنية العالية والقادرة على أداء رسالة المعلم على أكمل وجه.



وتطرق الحمادي إلى أهدافه والمتمثلة في تعزيز كفايات معلمي اللغة العربية والمساهمة في برامج اختيار وإعداد وتدريب المعلمين بجانب رصد أهم الممارسات والتجارب الإقليمية والعالمية في مجال (اختيار وإعداد وتدريب) معلمي اللغات.



وعن المستهدفون أشار إلى أن التوجه يكمن في مؤسسات إعداد معلمي اللغة العربية والأجهزة المعنية بالتوظيف والتدريب.



وتابع الحمادي ذكر الهدف من الإصدار بأنه يتجه لتطوير معايير اختيار معلمي اللغة العربية وإعدادهم وتدريبهم، وذلك من خلال تقديم جملة من المعايير والمؤشرات العلمية وفق آخر المستجدات التربوية؛ لتعزيز كفايات معلمي اللغة العربية بالدول الأعضاء ومهاراتهم، لافتا إلى أنه تم استخدام جملة من المنهجيات والأساليب العلمية والتي تمثلت في: المنهج الوصفي التحليلي، ومنهجية دراسة الحالة (أفضل الممارسات العالمية Best practices )، ومنهجية التحليل الوثائقي؛ للوصول إلى وضع منظومة من المعايير والمؤشرات العلمية وفق أحدث المستجدات التربوية العالمية لمجالات اختيار معلم اللغة العربية وإعداده وتدريبه بالدول الأعضاء.



وأكد الحمادي أهمية الإصدار من منطلق الاهتمام المتزايد بأهمية إعداد المعلم وتدريبه في ضوء الاتجاهات المعاصرة، وفي ضوء ما يشهده العالم من تطور متزايد ومتنام في الاتجاهات العلمية وما يتبع ذلك من اهتمام متزايد بإعداد المعلم في عالم متغير أتي هذا البرنامج؛ للتعرف إلى الاتجاهات المعاصرة في مجال (اختيار وإعداد وتدريب) معلم اللغة العربية وتنميته مهنيا، ورصدها وتحليلها وتصنيفها والإفادة منها في برامج إعداد المعلم وتدريبه بالدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج؛ للوصول إلي تطوير منظومة من المعايير والمؤشرات العلمية وفق الاتجاهات المعاصرة في مجالات اختيار وإعداد وتدريب معلمي اللغة العربية برياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بالدول الأعضاء بالمكتب.



وأشار إلى أهمية تطوير واستكمال التشريعات والنُظم واللوائح المعنية بالمعلمين في الدول الأعضاء من أجل تحقيق الآمال والأهداف المنشودة من العملية التعليمية والإسهام في خدمة الممارسين من المعلمين والقيادات المدرسية والإشرافية بالسُبل الكفيلة؛ للارتقاء بمستوى أداء معلم اللغة العربية بالدول الأعضاء.