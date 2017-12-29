مهرجان الإمارات لمسرح الطفل يختتم عروضه بـ "لولو والكتاب"

الشارقة 24:

اختتمت الدورة الثالثة عشرة من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل عروضها، بتقديم فرقة مسرح الشارقة الوطني مسرحية "لولو والكتاب" من تأليف حسن عبد الرحيم وإخراج ياسر سيف وتمثيل كل من: عذاري، هيفاء العلي، رائد دالاتي، راشد المعيني، عبد الله الشمساني، عبد العزيز الزرعوني، معصومة يوسف، حميد محمد، سعود كاظم، بسملة علاء الدين، عبد المجيد المختار وآخرون، وكتب أغاني المسرحية الفنان البحريني علي الشرقاوي، ولحنها الفنان البحريني خليفة زيمان.

تنطلق أحداث المسرحية، باحتفال الطفلة لولو بعيد ميلادها، برفقة جدتها والشخصيات الكارتونية التي أبهجت ليلى خلال الحفلة، وبعد انتهائها تبدأ ليلى بفتح علب الهدايا التي جلبها لها أصدقاؤها، غير إنها تصاب بخيبة أمل حين تكتشف أن الهدايا مكررة وهي ذات الهدايا في نوعيتها والتي تقدم لها في عيد ميلادها في كل عام، الأمر الذي يصيبها بالملل، ولم يتبق لها من أمل في هدية جديدة إلا من جدتها، حيث تهدي لها الجدة مكتبة كبيرة تحوي عشرات الكتب رغبة من الجدة في تحبيب "لولو" بالقراءة وتشجيعها عليها، لكن ليلى لا تفرح كثيراً بهدية جدتها كونها لا تحب القراءة، وتريد أن تصبح قوية فتخبرها جدتها أن القوة هي في العقل وليست في عضلات الجسم، لتبدأ بعمل اختبارات لليلى لتظهر لها مدى قوة عقلها فتطلب منها تارة أن تجلب سنجاب إلى البيت وتارة ريشة طائر جارح وأخرى أنياب أفعى فتفلح لولو في تنفيذ كل ذلك، وتجلب لجدتها ما طلبته منها بمساعدة أصدقائها الحيوانات.

فكرة النص المعتمدة في عنوانها على الكتاب وأثره في بناء شخصية الطفل، لم تكن حاضرة درامياً، حتى أن "لولو" وجدت ما كانت تبحث عنه من معلومات عن السنجاب في جهاز "الآي باد" وعبر تقنية البحث "جوجل" بعد أن قلّبت صفحات أحد الكتب التي أشعرتها بالملل لتتحول منه إلى الأجهزة الذكية، وتجد ضالتها عبرها.

كما أن النص لم يتوخ الحذر أثناء تقديمه لرسائله الأخلاقية للطفل، حينما قامت الجدة بتنشجيع "لولو" على إيذاء الحيوانات والطيور، بقطع ريشها وخلع أنيابها وحرمانها من بيئتها في الغابة دون أن يكون هنالك سبب وجيه أو اعتداء من قبل هذه الحيوانات على أحد ليبرر لجمهور الأطفال الإقدام على مثل هذه الأفعال، كذلك فإن الجدة غامرت بحفيدتها حينما طلبت منها الذهاب إلى أشرس الحيوانات والطيور دون خوف من أن تفقد "لولو" حياتها جراء ذلك فهل أن التدريب على قوة العقل تعني إلقاء الأطفال في التهلكة؟ تساؤلات عدة طرحت نفسها تلقائياً بعد هذا العرض، لماذا اعتمد النص اللغة العربية الفصحى في حواراته، بينما جاءت الأغاني باللهجة العامية؟ ما هي الضرورة الدرامية من وجود السنجاب والفيل ومرافقتهم لليلى إن لم تكن لأغراض شكلية لا أكثر؟ كما أن الجدة الطاعنة في السن ظهرت أحيانا في حركتها أكثر حيوية وشباباً من حفيدتها؟

يحسب لهذا العرض الأداء التمثيلي المتقن للفنانة عذاري في شخصية "لولو" حينما تماهت مع شخصية الطفلة وأدتها بعمق واقتدار، كما يحسب له المناظر الجمالية القريبة من مخيلة الأطفال خاصة تلك التي استخدمت فيها تقنيات الضوء في مشهدي جلب الريشة من الطائر الجارح وخلع أنياب الأفعى، بالإضافة إلى الأزياء والاكسسوارات والماكياج الذين منحوا مجتمعين لهذا العمل ما يحتاجه من بهجة نثرتها لولو ورفاقها في نفوس الأطفال في آخر ليلة من ليالي المهرجان.