"دائرة الثقافة" تكرم الفائزين بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي

الشارقة 24 – وام:





قامت دائرة الثقافة بالشارقة، اليوم الخميس، بتكريم الفائزين في الدورة الثامنة من جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي.

وشمل التكريم فاطمة الزهراء الصغير (المغرب)، الفائزة بالمركز الأول عن بحث بعنوان "فتنة الفنون الجديدة من التاريخ إلى الجغرافيا"، وإبراهيم الحيسن (المغرب)، الذي حل ثانياً عن بحث "التشكيل العربي الرَّاهن وكارتوغرافيا الفن الجديد"، وإبراهيم الحجري من المغرب ثالثاً عن بحث "مستقبل الفنون الجديدة العرب وفن الديجيتال".

حضر حفل التكريم سعادة عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، ومحمد إبراهيم القصير الأمين العام للجائزة مدير إدارة الشؤون الثقافية في متحف الشارقة للفنون، وفنانون مشاركون في مهرجان الفنون الإسلامية في دورته الـ 20 وعدداً من ضيوف الجائزة.

وبدأ الحفل بتكريم أعضاء لجنة التحكيم وهم: الدكتور شاكر عبد الحميد (مصر) والدكتور شربل داغر (لبنان) و فاروق يوسف (العراق).