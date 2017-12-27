"الشارقة للموسيقى العالمية" يستضيف أسطورة الفلامنغو فيسنتي أميغو

الشارقة 24:

أعلن مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية، الذي تقدمه هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، بشراكة استراتيجية مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، ومسرح المجاز، وينظمه مركز فرات قدوري للموسيقى، عن استضافة أسطورة الفلامنغو العالمية، عازف الجيتار الإسباني، فيسنتي أميغو، الذي سيحيي ليلة أندلسية ساحرة تمتزج فيها موسيقى الفلامنغو التقليدية مع أنواع موسيقية أخرى، في 13 يناير المقبل، على مسرح جزيرة العلم.

ويتميز أميغو بامتلاكه حالة فنية متفردة في العزف، وهو مؤلف موسيقي وعازف محترف لفت انتباه العالم، حيث أحيا العديد من الحفلات الموسيقية في العديد من الدول، وأصدر ألبومات عدة لاقت شهرة واسعة، وأكسبته الملايين من عشاق فنه المتميز نتيجة أسلوبه المتفرد في العزف، حيث يمزج بين موسيقى الفلامنغو التقليدية وتجديدات مميزة في خلطة فنية ساحرة، الأمر الذي أكسبه قاعدة جماهيرية أوسع تضم عشاق الألوان الموسيقية الأخرى، ومن كل الأعمار.

ومن المتوقع أن تشهد الأمسية الموسيقية التي يحييها أميغو إقبالاً جماهيرياً كبيراً من قبل عشاق الموسيقى، الباحثين عن الاستمتاع بليلة استثنائية حافلة بمقطوعات رائعة من موسيقى الفلامنغو التي تستحوذ على قلوب الجماهير لتصل بهم إلى قمة الشجن الأندلسي.

ويشارك في الدورة الخامسة من مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية – التي تقام خلال الفترة من 12 إلى 19 يناير المقبل - نخبة من أشهر الموسيقيين والفنانين والفرق الموسيقية العربية والأجنبية من 11 دولة عربية وأجنبية، منها: الكويت، وإسبانيا، وهنغاريا، ولبنان، وسوريا، ومصر والعراق، وغيرها.

وستقام حفلات المهرجان، الذي حقق نجاحات كبيرة خلال دوراته الأربع السابقة، في أربع وجهات سياحية في الشارقة، هي: القصباء، وواجهة المجاز المائية، وجزيرة العلم ومسرح المجاز، حيث يشهد المهرجان في دورته لهذا العام 14 حفلاً موسيقياً، خمسة منها يكون الدخول إليها بالتذاكر، وتقام على مسرح جزيرة العلم، ومسرح المجاز، فيما ستقام الحفلات التسعة الأخرى في الهواء الطلق في كل من واجهة المجاز المائية، والقصباء، وسيكون الدخول إليها مجاناً.

وتباع تذاكر المهرجان عن طريق الإنترنت عبر الموقع الإلكتروني www.ticketmaster.ae، كما تتوافر التذاكر لدى مراكز خدمة المتعاملين في مسرح القصباء، ومسرح جزيرة العلم، ومسرح المجاز، وواجهة المجاز المائية.

ويسعى مركز فرات قدوري للموسيقى من خلال تنظيم هذا المهرجان الأول من نوعه في إمارة الشارقة، إلى تعزيز الحضور الثقافي والفني للشارقة ولدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تعريف المجتمع الإماراتي بمختلف الثقافات الموسيقية من جميع أرجاء العالم، فضلاً عن إثراء رصيد إمارة الشارقة بعناصر الجذب الثقافية والفنية والسياحية.