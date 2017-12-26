وفد من دائرة التخطيط العمراني يزور متحف اللوفر أبوظبي

الشارقة 24 – وام:

نظمت دائرة التخطيط العمراني والبلديات زيارة إلى متحف اللوفر أبوظبي شارك فيها عدد من المسؤولين في الدائرة برئاسة سعادة مبارك عبيد الظاهري وكيل الدائرة.

وأعرب الوفد عن سعادته لزيارة المتحف الذي يعكس مكانة دولة الإمارات الثقافية الرائدة التي ترتكز على قيم التسامح والسلام والخير والعطاء.

وقال سعادة مبارك عبيد الظاهري ان متحف اللوفر أبوظبي يشكل معلماً ثقافياً مميزاً بتصميمه ومحتوياته المختلفة التي تتيح للزوار إمكانية الاطلاع على حضارات وثقافات العالم، معتبراً أن المتحف سيكون بمثابة منارة للعلم والثقافة والمعرفة، ورسالة للعالم أجمع تقول من خلالها الإمارات بأنها أرض للسلم والتعايش والتنوع المعرفي.