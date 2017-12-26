مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي السابع ينطلق الخميس

الشارقة 24:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق مساء الخميس المقبل، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان المسرح الكشفي الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة بالتعاون مع مفوضية كشافة الشارقة، بمشاركة مجموعة من العروض المسرحية الكشفية تم إعدادها خلال معسكر تدريبي انطلق مطلع شهر ديسمبر الجاري، وهي لفرق من منتسبي مفوضية كشافة الشارقة، وطلاب الجامعة القاسمية، وجامعة الشارقة، وجامعة عجمان.



وتقدم عروض المهرجان الذي يستمر إلى الجمعة المقبل، في فضاء تم تصميمه بحيث يماثل في شكله المخيم الكشفي، وتتنافس على ثلاث جوائز أساسية تمنح في ختام المهرجان لـ "أفضل فرقة" و"أفضل أداء جماعي" و" جائزة لجنة التحكيم"، إضافة إلى أربع جوائز أخرى تقدم بصفة يومية: هي " أفضل فكرة" و"أفضل معالجة إخراجية" و" أفضل مسامر" و" أفضل تمثيل".

واختارت إدارة المهرجان الذي ينظم في مقر مفوضية الشارقة، لجنة تحكيم تضم: الدكتور محمد يوسف، ويحيى البدري، ومجدي محفوظ.



وكانت إدارة المسرح بالدائرة بدأت تحضيراتها للدورة السابعة في يوم 20 ديسمبر بدورة تدريبية تنوعت محاضراتها بين تاريخ المسرح وتقنياته ومفاهيم وقيم العمل الكشفي، كما تضمنت الدورة العديد من تمارين التأليف والارتجال والإخراج المسرحي التي كانت تقدم بالتوازي مع حصص الرياضة الكشفية.

وشارك في هذا البرنامج الإعدادي، الفنان إبراهيم سالم، الذي قدم للمتدربين محاضرة حول "بناء الشخصية المسرحية" استمرت لأربع ساعات وتضمنت تطبيقات عملية على الأداء التمثيلي، سواء في إطار مفرد أو جماعي وفي المشاهد التراجيدية كما في اللوحات الكوميدية.