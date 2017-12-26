"لغتي" تقود الأطفال لاستكشاف سحر اللغة العربية في مهرجان ضواحي 2017

الشارقة 24:

تواصل "لغتي"، المبادرة التعليمية الرامية إلى دعم التعليم باللغة العربية بوسائل ذكية لأطفال وطلاب الشارقة، تنظيم برنامجها التعليمي التفاعلي المصاحب لمشاركتها في النسخة السادسة من مهرجان "ضواحي"، الذي تنظمه دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، خلال الفترة من 16 ديسمبر الجاري وحتى 4 يناير المقبل، في كلٍ من حديقة النوف بالشارقة، والقرية التراثية بالذيد، وحديقة الشاطئ في كلباء.

وتنظم "لغتي" في حديقة النوف، وعلى مدى ثلاثة أسابيع، سلسلة من الأنشطة وورش العمل التعليمية، التي تستهدف الأطفال من عمر 4-9 أعوام، وتسعى من خلالها إلى غرس حب اللغة العربية في نفوسهم، مستخدمة أحدث الوسائل التقنية، وتتضمن الأنشطة جلسات قرائية للأطفال يتم من خلالها قراءة مجموعة من القصص بطرق تفاعلية مبتكرة، ومسابقات متنوعة من بينها مسابقة لعبة "إلكترو لغتي"، وورش عمل فنية لتعليم اللغة العربية، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة التفاعلية، التي تثري خيال الأطفال وتمنحهم المتعة.

وشهد جناح "لغتي" في المهرجان إقبالاً كبيراً من الأطفال، الذين حرصوا على المشاركة في الجلسات القرائية التي شهدت حتى الآن قراءة مجموعة من الكتب القصصية، كما حرص الأطفال على خوض غمار التحدي مع أقرانهم لاستكشاف حصيلتهم اللغوية من المفردات العربية، من خلال تنافسهم في لعبة "إلكترو لغتي"، التي تجمع بين تعليم العربية ومتعة اللعب.

وقالت مروة الخطيب مساعد مدير مبادرة لغتي: "تأتي مشاركتنا في مهرجان ضواحي وللعام الثاني على التوالي، تماشياً مع استراتيجيتنا في التواجد بالمهرجانات الثقافية والفعاليات الترفيهية التي تستهدف الأطفال، حيث تمنحنا هذه المشاركات فرصة مثالية لتعريف الأطفال وأسرهم بالأساليب الذكية التي نتبناها ونستخدمها في تعليم اللغة العربية في الأعوام المبكرة من العمر".

وأضافت الخطيب: "خصصنا لهذه المشاركة برنامجاً متكاملاً نسعى من خلاله إلى مزج التعليم بالترفيه، وغرس حب اللغة العربية في نفوس الأطفال، وتشجيعهم على إتقانها من حيث الكتابة والقراءة والتخاطب، واكتشاف سحرها البلاغي البديع، وندعو جميع الأسر إلى تشجيع أطفالهم على زيارة جناح لغتي للاستمتاع بما يطرحه من أنشطة تعليمية شيقة ضمن أجواء مرحة ومسلية".