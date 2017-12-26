الموت يغيب الكاتب والمؤرخ المصري صلاح عيسى

الشارقة 24 – رويترز:

نعى المجلس الأعلى للثقافة في مصر، الكاتب والمؤرخ صلاح عيسى، الذي رحل يوم الإثنين عن 78 عاماً، بعد أيام من إصابته بأزمة نقل على إثرها للمستشفى.

وقال الأمين العام للمجلس حاتم ربيع في بيان: إن الكاتب الراحل "قيمة صحافية وفكرية كبيرة وله باع كبير في إدارة الصحف، بالإضافة إلى كتاباته السياسية والاجتماعية والتوثيقية للوقائع المهمة".

ولد عيسى في 1939، وبدأ مشواره بكتابة القصة القصيرة قبل أن تستهويه الكتابة في التاريخ والفكر السياسي والاجتماعي، وعمل بصحيفة الجمهورية مطلع السبعينات من القرن الماضي، وشارك في تأسيس العديد من المجلات والصحف المصرية ورأس تحرير بعضها، كما شغل من قبل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة.

أصدر أول كتبه "الثورة العرابية" عام 1979، لتتوالى بعده الكتب في مجالات مختلفة مثل "حكايات من دفتر الوطن"، و"شخصيات لها العجب"، و"رجال ريا وسكينة"، و"دستور في صندوق القمامة"، و"تباريح جريح"، و"مثقفون وعسكر".