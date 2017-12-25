الخاطري والخوار سفيران للإبداع في عاصمة سلمان

الشارقة 24:

بحضور سعادة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، سفير دولة الإمارات في المملكة العربية السعودية، افتتح نائب أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، الجمعة، أمسية شعرية استضافت الشاعر الشيخ ماجد بن سلطان الخاطري، وشاعر الوطن علي الخوار، بمناسبة اليوم الوطني الـ 46 لدولة الإمارات، وذلك في قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في العاصمة السعودية، حيث حظيت الأمسية بإقبال جماهيري عالي المستوى، تضمن حضور نخبة من الشعراء والإعلاميين السعوديين.

بدأت الأمسية، التي شارك فيها الشاعر السعودي خالد المريخي، وتولى تقديمها الإعلاميان المبدعان محمد الشهري من السعودية وحسين العامري من الإمارات، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وكانت الانطلاقة مع الشاعر ماجد بن سلطان الخاطري الذي صعد إلى المنصة منفرداً ليهدي المملكة قصيدة تجسد أسمى معاني المحبة والإخاء بين البلدين الشقيقين، حكومة وشعباً، ثم يصطحب الجمهور بعدها في رياض شعره متنقلاً بين الوصف والحماس والغزل، بالإضافة إلى قصائد الفروسية التي اشتهر بها الخاطري وحازت على إعجاب الجمهور وتفاعله.

المحطة الثانية من أمسية "المملكة"، كان الجمهور فيها على موعد مع الشاعر علي الخوار الذي أشعل المنصة بالعديد من المفاجآت الشعرية، حيث قدم شاعر الوطن قصيدتين جديدتين أعلن عنهما خلال الأمسية للمرة الأولى، ونقل من خلال إحداهما مشاعر أبناء الإمارات تجاه الشعب السعودي وقيادته، وأكد فيها على المحبة الصادقة بين البلدين ومشاعر الولاء المتبادلة، ودافع في القصيدة الثانية عن مواقف السعودية المشرفة تجاه الإسلام والعروبة، مستنكراً الهجوم الذي تتعرض له المملكة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومفنداً الحجج الباطلة التي يتستر خلفها مدبرو هذه الإشاعات الخبيثة، بعد ذلك ألقى الخوار العديد من القصائد المتنوعة، ولبى طلبات الجمهور، الذي كان فارساً آخر من فرسان ذلك المساء الشاعري بحضور من الجنسين وتفاعل كبير مع الشعراء، وقد اختتم الخوار حضوره الشعري بإلقاء قصيدة "قولوا لقطر" مضيفاً مفاجأة جديدة إلى الأمسية، حيث وضح بعض الملابسات المتعلقة بالقصيدة، وألقى أبياتاً جديدة لم تظهر ضمن العمل الغنائي الذي تغنى به نخبة من فناني الإمارات، وحصد ردود فعل كبيرة على مستوى الساحة الخليجية والوطن العربي.