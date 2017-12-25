مسرح المجاز ينظم حفلاً خليجياً لعبد الله الرويشد وبلقيس 12 يناير المقبل

الشارقة 24:

ينظم مسرح المجاز بإمارة الشارقة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، حفلاً فنياً خليجياً للفنان الكويتي الكبير عبد الله الرويشد، والفنانة الإماراتية بلقيس، ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية، بدورته الخامسة، وذلك مساء 12 من يناير المقبل.

ويعد مسرح المجاز أحد الصروح الثقافية والفنية البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام، كونه الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الذي تستخدم فيه أحدث التقنيات الصوتية وبات يشكل محط أنظار الأوساط الثقافية والفنية، لما يحمله من رسالة حضارية تنقل فكر الشارقة.

ويتمتع عبد الله الرويشد الملقب بـ "سفير الأغنية الخليجية"، بجماهيرية كبيرة في مختلف أنحاء الوطن العربي، وسبق له الفوز بجائزة أفضل مطرب عربي لعام 1999 عن أغنية "آخر حبيب"، وجائزة الإبداع الفني المتميز من مهرجان ART عام 2010.

وحققت الفنانة بلقيس، نجاحاً لافتاً في غضون أعوام قليلة، توجتها بفوزها بجائزة أفضل مطربة بالشرق الأوسط لعام 2015 من تطبيق الأغاني "iTunes"، وجائزة أفضل مطربة عربية خليجية في "الموريكس دور" عام 2017.

وقال سعادة طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: "يأتي تنظيم الحفل ضمن برامج المسرح الرامية إلى دعم بيئة الإبداع الخليجي والعالمي وتعزيزاً لدوره في تفعيل الحراك الثقافي والفني وتقديم منتج متميز يلبي رغبات الجمهور على اختلاف جنسياتهم وثقافاتهم".

وأضاف علاي: "يسعدنا هذا العام أن نستضيف أحد الأعمدة الفنية الغنائية على مستوى الوطن العربي، الفنان الكويتي عبد الله الرويشد، الذي قادته أعماله الفنية ليكون في مراكز الصدارة على صعيد الأغنية الخليجية والعربية على حدّ سواء، إلى جانب الفنانة الإماراتية بلقيس، التي تتمتع بصوت وحضور قوي خولها لأن تحتل مكانة بارزة على ساحة الأغنية الخليجية".

وقال الفنان عبد الله الرويشد: "تحظى إمارة الشارقة بمحبة وتقدير كبيرين بين المثقفين والفنانين في العالم العربي، نظراً لاهتمامها المستمر بكل ما يحترم فكر الإنسان ويعبّر عن ذوقه، وأعتبر تواجدي في مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية، فرصة لاكتشاف ما تتمتع بها هذه الإمارة الرائعة من تنوع ثقافي كبير، والتواصل مع الجمهور المحب للطرب الخليجي الأصيل، وأتمنى أن تنال الأمسية التي سنقدمها إعجاب عشاق الموسيقى من الجنسيات كافة".

ومن ناحيتها عبّرت الفنانة بلقيس عن سعادتها بتواجدها بين جمهورها في إمارة الشارقة، وأكدت أن الأصداء الطيبة التي يتمتع بها مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية منذ انطلاقته، شكلت حافزاً لها للتواجد في مسرح المجاز، وتقديم حفلة ستحرص على أن تكون الأكثر تميزاً بين سائر الحفلات التي قدمتها في المنطقة، مشيرة إلى أن الشارقة باتت وجهة مفضلة للفنانين والموسيقيين، ولجميع المهتمين بالفن الهادف والطرب الأصيل.

وتُباع تذاكر حفلات مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية من خلال الموقع الإلكتروني: www.ticketmaster.ae كما تتوفر في مراكز خدمة العملاء في القصباء، وجزيرة العلم، ومسرح المجاز، وواجهة المجاز المائية.

وتتضمن فعاليات المهرجان الذي تقدمه هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" بشراكة استراتيجية مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، ومسرح المجاز، باقة متنوعة من الموسيقى العربية، والأندلسية، وموسيقى الجاز، والتي تُمثّل بمجملها مزيجاً غنياً بالثقافات، والتقاليد الموسيقية العريقة التي تُرضي جميع الأذواق، حيث تقدم الدورة الخامسة لهذا العام 14 حفلاً موسيقياً مختلفاً، تتوزع خمسة منها في وجهتين هما مسرح المجاز، وجزيرة العلم، (تتطلب شراء التذاكر)، فيما تُقام الحفلات التسعة الأخرى في القصباء، وواجهة المجاز المائية بالهواء الطلق، ويمكن حضورها مجاناً.