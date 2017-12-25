خمسة أيام من الطرب الأصيل والفنون الشعبية في أسبوع التراث العراقي

الشارقة 24:

انطلقت مساء أمس الأحد، فعاليات أسبوع التراث العراقي في معهد الشارقة للتراث، وتستمر خمسة أيام، يتعرف خلالها الجمهور وعشاق التراث على مختلف مكونات التراث العراقي من فنون شعبية وموسيقى وطرب أصيل وتاريخ وحضارة عريقة تمتد جذورها إلى آلاف السنوات، حيث افتتح الفعاليات سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، مع القنصل العام لجمهورية العراق في دبي، سعادة الدكتور حسين علي العزاوي، وبحضور الأستاذة عائشة غابش رئيس لجنة أسابيع التراث الثقافي العالمي، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وممثلي جمهورية العراق وعشاق التراث.

وكان حفل الافتتاح قد استهل بنماذج من الغناء العراقي قدمها أزهر كبه، بالإضافة إلى وجود عروض من الغناء الفلكلوري التراثي العراقي، من فرقة الشمائل للتراث العراقي، وتقديم الأكلات الشعبية العراقية من مطعم البيت البغدادي، كما شملت الفعاليات وجود "سوق بغداد" لعرض الأزياء والحرف التراثية، والمجوهرات، واللوحات فنية، بالإضافة إلى الرسم على الخشب والزجاج، والألعاب الشعبية، إضافة إلى تقديم المحاضرات الثقافية عن الزي العراقي والأغاني وغيرها.

وقال سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث: "يحل العراق ضيفاً لهذا الشهر لنتعرف من خلاله على تراث سومر وبابل وآشور في بلاد الرافدين، ومع أسبوع التراث العراقي نغوص في أعماق التاريخ وننهل من كنوز العلم والمعرفة والحضارة والثقافة، ما يشكل زاداً لنا جميعاً، خصوصاً أن ما سيقدمه الأشقاء العراقيين من لوحات فنية وتراثية ومحاضرات وندوات وعروض شعبية وفعاليات وأنشطة ستكون هدية لكل عشاق التراث لمعرفة المزيد عن تراث العراق الغني المتنوع".

وتابع المسلم: "ويشكل التراث الشعبي العراقي منظومة من المعارف الثقافية والمفاهيم المعرفية، مستندة في تراكمها إلى عمق تاريخي وحضاري، حيث كان الإنسان العراقي أقدم من عرف الملابس والأزياء، وتفنن في صنعها، بالإضافة إلى شمول التراث العراقي على الحكايات والأمثال والقصص والأدب الفني والأغاني الشعبية، حيث أسهم في ذلك التنوع الثقافي الممتد من شمال العراق إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه".

وقال سعادة القنصل العام لجمهورية العراق، الدكتور حسين علي العزاوي: "نعبر عن شكرنا وتقديرنا لمعهد الشارقة للتراث الذي أتاح لنا الفرصة لنكون جزءاً من المشهد التراث العام في الشارقة، وإن للعراق تاريخ موغل في القدم، وحضارة ضاربة بأطنابها في التاريخ، تشكلت على أرضه وقدمت للعالم نموذجاً حضارياً فريداً، وهذا ما يقدمه الوفد من فعاليات تشكل لوحة كاملة عن تراث العراق بمختلف عناصره ومكوناته، من موسيقى وطرب أصيل وفنون تراثية متنوعة ومأكولات شعبية، وأزياء تعكس جمالاً فائقاً وألواناً زاهية ودقة في الصنع".

وأكد الدكتور المسلم، أن برنامج أسابيع التراث العالمي جاء بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وفي إطار أنشطة معهد الشارقة للتراث للتعريف بالتراث الثقافي العالمي وانفتاحه على التجارب العربية والدولية في هذا المجال، حيث تقدم الأسابيع الفرصة للأشقاء والأصدقاء من أجل عرض العديد من النماذج من تراثها الثقافي بمختلف تجلياته وأنواعه وأشكاله.

ولفت: "أنه من خلال أسابيع التراث العالمي نؤكد على أهمية التراث وضرورة تبادل المعارف والخبرات والتجارب وتفاعلها معاً، من أجل الاستمرار في حفظ وصون التراث وحمايته ونقله للأجيال، بصفته مكون حضاري كبير وأحد عناوين الهوية والخصوصية لكل شعب وبلد وأمة".