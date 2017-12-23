جناح نادي تراث الإمارات في مهرجان الظفرة يجذب الزوار

الشارقة 24 – وام:





يواصل جناح نادي تراث الإمارات، استقبال المئات من زوار مهرجان الظفرة الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في إمارة أبوظبي، في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويعرض الجناح ما يجسد دعم النادي للمهرجان بنتاجات ونشاطات اختصاصاته التي تتماشى مع مضمون المهرجان، وتخدم أهدافه لا سيما ما يختص بمنطقة الظفرة وما يتعلق بالهوية الوطنية وبأصالة الموروث الإماراتي، الثري بمقومات الجذب السياحي.