حضور جماهيري كبير لفعاليات مهرجان البطائح الشعبي 3

الشارقة 24:

شهد مهرجان البطائح الشعبي 3 حضوراً جماهيرياً كبيراً الجمعة، وأعلنت اللجنة العليا استعدادها لهذا الإقبال الكبير كما توقعت قبل بدء المهرجان وشهدت فعاليات المهرجان تنوعاً كبيراً في جانب العمل الخيري والإنساني والمبادرات المجتمعية ومشاركة الهلال الأحمر الإماراتي عبر تقديم ورش لتعليم الرسم للأطفال وتقديم هدايا لهم.

كما قدمت خيمة مبادرات عام زايد مجموعة من الأنشطة وتوافد الزوار لمشاهدة معرض مسيرة وطن الذي يحكي قصة البناء والنهضة لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1971 كما شهدت مشاركة نادي صقاري الشارقة إقبالاً كبيراً من الجمهور لأخذ الصور التذكارية مع الطيور والصقور، مع شرح وافٍ عن طريقه عيشها وأسلوب حياتها من عبيد مطر مرخان عضو مجلس إدارة النادي، كما شهدت محلات الأسر المنتجة ومعرض الصناعات التقليدية والحرف اليدوية رواجاً وإقبالاً من الزائرين.

وعبر الزوار عن سعادتهم بمستوى المهرجان هذا العام وما يشهده من فعاليات كثيرة ومتنوعة ثم قامت اللجنة العليا المنظمة باختيار أفضل طبق شعبي ضمن المسابقة اليومية للأكلات الشعبية وقررت صرف جوائز مالية لكل الأطباق المشاركة كما رصدت سحباً على جهازي آيفون 7 للجمهور وتعد اللجنة العليا المنظمة للمهرجان مفاجآت كبيرة خلال الأيام القادمة.