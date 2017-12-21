معهد الشارقة للتراث ينظم "الأسبوع العراقي" الأحد

الشارقة 24:

تنطلق فعاليات أسبوع التراث العراقي في 24 ديسمبر الجاري، في مقر معهد الشارقة للتراث بالمدينة الجامعية، ضمن برنامج أسابيع التراث العالمي، الذي ينظمه المعهد، حيث يستضيف من خلاله إحدى الدول العربية أو الأجنبية، لعرض بعض من مكونات تراثها، تحت شعار "تراث العالم في الشارقة"، وتستمر فعاليات أسبوع التراث العراقي 5 أيام، حيث يقدم الوفد العراقي وجبات متنوعة من مختلف أنماط وأشكال التراث، الذي يتميز بعراقته وتنوعه، كما سيقدم للجمهور لمحة وافية عن طبيعة ومضمون التراث العراقي بمختلف عناصره.

وقال سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: "يسعدنا أن يحل الأشقاء العراقيون ضيوفاً على برنامج أسابيع التراث العالمي الذي ينظمه المعهد، لنحلق مع تراث العراق الغني والمتنوع إلى فضاءات تراثية مليئة بالفرح والطرب والفن الأصيل، وسيكون عشاق التراث والباحثين والمختصين والجمهور على موعد مع فعاليات عديدة على مدار خمسة أيام، فيها من الفرح ما يثلج الصدور، وفيها من المعرفة والثقافة والتراث ما يجعلنا نغوص في أعماق الماضي الجميل بكل سرور، وفيها من عالم الأزياء ما يجعلنا نتنقل من مشهد جميل إلى آخر في ظل تفاعل حيوي لافت، ونعبر إلى كل المحطات والأزمنة الجميلة".

وأشار المسلم إلى أن لدى الأشقاء العراقيين تراث غني وعريق ومتنوع، جذوره ضاربة في عمق التاريخ، ما زال الجميع ينهل منه بكل شغف، فحضارة العراق إحدى أقدم حضارات وثقافات العالم، وقد تركت أثراً واضحاً على مختلف حضارات العالم، ولدى العراق تراث غني متنوع، وسوف يتضمن برنامج أسبوع التراث العراقي تشكيلة غنية ومميزة من الفعاليات والأنشطة والبرامج التي تعكس تنوع وعراقة وغنى التراث العراقي، وسيكون جمهور وعشاق التراث في الشارقة على موعد مع تلك الفعاليات.

ويأتي برنامج أسابيع التراث العالمي الذي يستقبل تراث العالم في الشارقة، في ظل السعي المستمر لمعهد الشارقة للتراث إلى التعريف بالتراث الإماراتي، والتواصل والتفاعل مع الجهات المعنية في مختلف بلدان العالم، وتبادل التجارب والخبرات معهم، بما يساهم في الحفاظ على التراث ونقله للأجيال القادمة، وسيتم تقديم نماذج من الغناء العراقي يقدمها أزهر كبه، بالإضافة إلى وجود عروض من الغناء الفلكلوري التراثي العراقي، تشمل فرقة الشمائل للتراث العراقي، وتقديم الأكلات الشعبية العراقية من مطعم البيت البغدادي، كما ستتضمن الفعاليات وجود "سوق بغداد" لعرض الأزياء والحرف التراثية، والمجوهرات، واللوحات فنية، بالإضافة إلى الرسم على الخشب والزجاج، والألعاب الشعبية، إضافة إلى تقديم المحاضرات الثقافية عن الزي العراقي والأغاني وغيرها.

وأكد الدكتور المسلم، أن برنامج أسابيع التراث العالمي جاء بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وفي إطار أنشطة معهد الشارقة للتراث للتعريف بالتراث الثقافي العالمي وانفتاحه على التجارب العربية والدولية في هذا المجال، حيث تقدم الأسابيع الفرصة للأشقاء والأصدقاء من أجل عرض العديد من النماذج من تراثها الثقافي.