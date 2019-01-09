السلطات السعودية تحبط عملية إرهابية في القطيف

الشارقة 24 – واس:

أعلن المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، بأنه نتيجة لمتابعة جهاتها المختصة، لأنشطة العناصر الإرهابية بمحافظة القطيف، رصدت مؤشرات قادت بعد تحليلها إلى الكشف عن وجود ترتيبات، لتنفيذ عمل إجرامي وشيك، والاستدلال على منزل ببلدة الجش بالمحافظة، اتخذوا منه وكراً لهم ومنطلقاً لأنشطتهم التي يستهدفون بها أمن البلاد ومقدراتها وسلمها الاجتماعي، وإعاقة وتعطيل مشاريع التنمية بالقطيف.

وأوضح، أنه وعلى إثر هذه المعلومات، باشرت الجهات المختصة بالرئاسة، فجر الإثنين الماضي، عملية أمنية استباقية، تم بموجبها محاصرة المنزل سالف الذكر، والذي كان يتواجد بداخله سبعة من المطلوبين أمنياً، وقامت بتوجيه النداءات لهم، لتسليم أنفسهم، إلا أنهم لم يستجيبوا وبادروا بإطلاق النار على رجال الأمن، الأمر الذي اقتضى التعامل مع الموقف بالمثل، لتحييد خطرهم، والمحافظة على حياة الآخرين من المارة والساكنين، في محيط الموقع، ونتج عن العملية، مقتل الإرهابيين المطلوبين، عبد المحسن طاهر محمد الأسود، وعمار ناصر علي آل أبوعبد الله، وعلي حسن علي آل أبوعبد الله، وعبد المحسن عبد العزيز آل أبوعبد الله، ومحمد حسين مكي الشبيب، ويحيى زكريا مهدي آل عمار، والقبض على المطلوبين عادل جعفر تحيفة، بعد إصابته، والتي نقل على إثرها المستشفى وحالته مستقرة.

وأشار المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة في المملكة، إلى إصابة خمسة من رجال الأمن بجروح طفيفة، حيث تلقوا العلاج اللازم وحالتهم مستقرة، فيما لم يتعرض أي من المارة أو القاطنين لأي أذى، لافتاً إلى ضبط 7 رشاشات آلية، و3 قنابل تم التعامل معها في الموقع، ومسدس جلوك، و593 طلقة رشاش و30 طلقة مسدس، و21 مخزن سلاح، و22 هاتف جوال.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن رئاسة أمن الدولة، إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد أنها مستمرة في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية، الذين جعلوا أنفسهم أدوات طيعة، لتنفيذ أجندات لجهات خارجية لا تتمنى الخير لهذا الوطن وأهله، وتسعى للنيل من أمنه واستقراره.