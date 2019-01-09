مجلس الأمن يبحث إرسال بعثة مراقبة جديدة إلى اليمن

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، لبحث اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إرسال بعثة مراقبين دوليين جديدة إلى اليمن للإشراف على احترام اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي الأزمة.

ويُناط باللجنة مراقبة احترام الطرفين لوقف إطلاق النار، وإعادة الانتشار المتبادلة للقوى الموجودة في مدينة الحُديدة وفي مرفأيها الصليف ورأس عيسى، تطبيقاً للاتفاقات التي تم التوصل إليها في ديسمبر في السويد.

وسيقوم الموفد الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث خلال اجتماع الأربعاء، بعرض تقرير حول الوضع في هذا البلد ونتيجة المحادثات التي أجراها مؤخراً.