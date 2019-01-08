تونس: خطة أمنية جديدة للتصدي للإرهاب

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي، يوم الإثنين، اعتماد خطة أمنية جديدة يجري تعميمها على كافة الولايات، بهدف التصدي للإرهاب.

وأوضح الوزير التونسي، في مؤتمر صحافي في البرلمان، عقب جلسة استماع مغلقة، أن الخطة الأمنية جديدة، يجري اعتمادها على ضوء تقنيات التحرك والاستقطاب الجديدة، التّي أصبحت تعتمدها الجماعات الإرهابية.

كما أفاد بأنه سيجري تعميم الخطة، التي تقوم على الاستباق والترصد وسرعة التدخل، على كافة الولايات لا سيما في المناطق الحدودية.

ويأتي الاجتماع المغلق، عقب حادثي سطو رهابي مسلح على فرعين من البنوك بجهة القصرين غرب البلاد، وقتل مواطن هو شقيق عسكري قتل هو الآخر في عملية ارهابية سابقة.

وقبلها فجرت انتحارية نفسها في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، فتسببت في جرح أكثر من 20 عنصراً أمنياً ومدنياً.

وأوضح الوزير، أن ملامح الخطة الأمنية المتصلة بولاية القصرين، تتمثل في توحيد القيادة الأمنية في مواجهة الإرهاب، وإفراد منظومة مكافحة الإرهاب بقوة أمنية مشتركة ذات كفاءة عالية، ولها حرية المبادرة، على مستوى التدخل والمتابعة والتحرك.