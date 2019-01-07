الجيش اليمني يتقدم في محافظتي حجة والضالع

الشارقة 24 – واس:

حررت قوات الجيش الوطني اليمني، يوم الإثنين، مناطق واسعة جنوبي شرق مديرية حرض في محافظة حجة شمال اليمن، عقب هجوم مباغت شنته على مواقع تمركز الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، في تلك المناطق .

وأوضحت وزارة الدفاع اليمنية، أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الانقلابية، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها، في حين استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.

وفي ذات السياق، استكملت قوات الجيش الوطني اليمني، تحرير تباب حصمي جنوب منطقة دمت في محافظة الضالع اليمنية، بعد مواجهات مع الميليشيات.

وأكد مصدر عسكري، أن قوات الجيش الوطني اليمني، سيطرت على جبال المحرابة، وجبل المهلالة، وجبل حرقات، وقريتي كوكبان وكولة الزقري، مشيراً إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل 15 عنصراً حوثياً، وإصابة آخرين.