ملك البحرين يُشيد بالعلاقات التاريخية مع أميركا

الشارقة 24 – بنا:





بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال استقباله، يوم الإثنين، الفريق بحري جيمس مالوي قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأميركية قائد الأسطول الخامس الجديد، العلاقات التاريخية والشراكة الوثيقة، التي تجمع البلدين الصديقين، والمبنية منذ عقود طويلة، على الثقة والاحترام والتنسيق المشترك.

وأشاد ملك البحرين، بالتطور المستمر الذي يشهده التعاون الثنائي، وخاصة في الميادين العسكرية والدفاعية، بما يخدم الأهداف والتطلعات المشتركة، وأثنى على الدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأميركية، في حفظ الأمن والاستقرار وتعزيز السلام العالمي.

من جانبه، أعرب الفريق مالوي، عن شكره وتقديره لجهود ملك البحرين، في توثيق روابط الصداقة التاريخية، وتعزيز التعاون العسكري والدفاعي، مع الولايات المتحدة، مشيداً بدور المنامة وإسهاماتها المهمة، في إرساء دعائم السلم والاستقرار، على مستوى العالم.