5 قتلى بتفجير "داعشي" في الرقة شمال سوريا

الشارقة 24 – رويترز:

قتل خمسة أشخاص على الأقل، أغلبهم من المدنيين، في تفجير انتحاري، استهدف مكاتب قوات كردية في الرقة الواقعة شمال سوريا.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الإثنين، أن تنظيم "داعش" الإرهابي، تبنى العملية، التي استهدفت المكاتب الرئيسة لوحدات حماية الشعب الكردية، المكوّن الأبرز في قوات سوريا الديموقراطية، التي تخوض مع واشنطن حملة عسكرية، ضد التنظيم الإرهابي.

وذكر المرصد، أن انتحارياً كان يرتدي حزاماً ناسفاً، فجر نفسه في أحد مراكز وحدات حماية الشعب الكردية، بعد أن أطلق النار على الحاجز الأمني عند المدخل.

وأسفر التفجير الانتحاري، عن مقتل أربعة مدنيين، وأحد مقاتلي وحدات حماية الشعب، حسبما أفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن، الذي أشار إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع، بسبب وجود إصابات بجروح بليغة.