التحالف العربي يؤكد دعم المنظمات الإنسانية والفريق الأممي باليمن

الشارقة 24 – كونا:

أكدت قیادة قوات تحالف دعم الشرعیة في الیمن، یوم الإثنین، تقدیم كافة التسھیلات لبرنامج الغذاء العالمي، والمنظمات الإنسانیة، والفریق الأممي المسؤول عن تنفیذ اتفاق السوید، بین الحكومة الشرعیة، ومیلیشیات الحوثي الانقلابیة في محافظة الحدیدة.

وأعلن المتحدث باسم التحالف العقید الطيار الركن تركي المالكي، في مؤتمر صحافي بالریاض، أن المیلیشیات الانقلابیة لازالت ترفض فتح ممرات إغاثیة، كما ورد في اتفاق السوید، بالإضافة إلى منعھا خروج قوافل الإغاثة من میناء الحدیدة.

وأشار العقيد المالكي، إلى أن الخروقات الحوثیة لاتفاق السوید، بلغت حتى الآن 368 خرقاً، من خلال استخدام العدید من الأسلحة المحظورة، منذ توقیع الاتفاق، إلى جانب إطلاق صاروخین بالیستیین، ونشر القناصین على مبان في محافظة الحدیدة.

وذكر أن المیلیشیات الحوثیة، تقوم بحفر الخنادق في محافظة الحدیدة، وبالقرب من مینائھا، مؤكداً أن ذلك یشیر إلى نیتھا عدم تطبیق اتفاق السوید.

وقدم العقيد المالكي، عرضاً مصوراً لعملیات حفر الأنفاق، في الخوبة التابعة للحدیدة.