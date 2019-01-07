السودان يعلن توقيف 816 في 381 احتجاجاً

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلنت السلطات السودانية، يوم الإثنين، أنها أوقفت 816 شخصاً، خلال 381 احتجاجاً، جرت في الأسابيع الماضية، في مدن سودانية عدة، بينها الخرطوم، في حين تجمّع المئات في شرق البلاد، في تظاهرة مؤيدة للرئيس السوداني عمر البشير.

وكانت السلطات، قد أعلنت وفاة 19 شخصاً، بينهم عنصرا أمن، في مواجهات حصلت خلال التظاهرات.

وأوضح وزير الداخلية السوداني أحمد بلال عثمان، في كلمة ألقاها أمام المجلس الوطني "البرلمان"، أن حصيلة الأحداث التي وقعت منذ 19 ديسمبر الماضي، بلغت حتى الآن 381، وتم القبض على 816 شخصاً.

وكشف عثمان، تدمير 194 سيارة، بينها 15 تخص منظمات دولية، خلال الاحتجاجات، وإحراق 118 مقراً حكومياً وحزبياً، 18 منها مقار للشرطة.

واتهم الوزير السوداني، أشخاصاً باستغلال التظاهرات السلمية، للقيام بأعمال نهب، وأضاف أن الأوضاع هادئة ومستقرة بكل ولايات السودان حالياً.

ونظّم المئات من مناصري الرئيس السوداني عمر البشير، تجمعاً في مدينة كسلا في شرق السودان، على بعد نحو 800 كلم شرق العاصمة الخرطوم.

وأكد محمدين عيسى أحد المشاركين في التجمع، تأييد البشير كي يظل رئيساً من أجل أمن السودان.

وأوضح شهود عيان، أن المتظاهرين حملوا لافتات كتب عليها "تقعد بس"، رداً على شعار المحتجين المطالبين بإسقاط النظام "تسقط بس".

كذلك نظّم مؤيدو البشير على تويتر وفيسبوك، حملة لدعم تظاهرة كسلا، بينما تنظّم السلطات، يوم الأربعاء، تظاهرة جديدة في الخرطوم.