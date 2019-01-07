السلطة الفلسطينية تسحب موظفيها من معبر رفح

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت السلطة الفلسطينية الأحد، أنها أمرت موظفيها بالانسحاب من المعبر الحدودي بين قطاع غزة ومصر، لتغلق بشكل فعلي منفذ الخروج الرئيسي من القطاع.

وينبع النزاع حول الحدود من خلاف بين السلطة الفلسطينية التي مقرها الضفة الغربية المحتلة، ويرأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحركة حماس التي سيطرت على غزة منذ أكثر من عشر سنوات في حرب أهلية.

وتؤكد جماعات لحقوق الإنسان، أن معبر رفح يعد منفذ الخروج الوحيد من قطاع غزة، لما يقدر بخمسة وتسعين في المئة من سكانه البالغ عددهم مليونا شخص، وستتطلب إعادة فتح المعبر موافقة مصر على تولي جهة جديدة إدارته.

ولم يتضح ما إذا كانت مصر ستسمح لحماس بإدارة المعبر، ولم تعلق القاهرة حتى الآن على هذا الوضع.

وأُرسل موظفو السلطة الفلسطينية إلى معابر غزة الحدودية مع إسرائيل ومصر في 2017، بموجب وساطة مصرية فيما اعتبر أول خطوة ملموسة نحو إنهاء الخلاف، وقالت السلطة الفلسطينية إن القرار الذي اتخذته الأحد بالانسحاب من المعبر، كان رداً على تقويض حماس عملياتها واحتجاز بعض موظفيها.

ويبدأ سريان القرار الإثنين، رغم أن من المقرر إغلاق المعبر حتى الثلاثاء بسبب عطلة.