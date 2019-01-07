الاحتلال يقصف مرصداً للمقاومة في غزة

الشارقة 24 – وام:

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مرصداً يتبع للفصائل الفلسطينية، شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، من دون وقوع إصابات.

وأفاد شهود عيان، بقيام طائرات الاحتلال المروحية، بقصف المرصد، بصاروخين قرب "بركة أبو دقة"، بين بلدتي خزاعة والفخاري شرق المحافظة.

من جانبها، ذكرت صحيفة "هآرتس" الصهيونية، يوم الأحد، أن عام 2018 شهد وقوع 482 اعتداءً، نفذه مستوطنون يهود ضد فلسطينيين في الضفة الغربية، ما يشكل ارتفاعاً، بثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2017، الذي شهد 140 اعتداء، مشيرة إلى أن الحصيلة غير نهائية، ولا تشمل الأسبوعين الأخيرين، من شهر ديسمبر 2018.