الحكومة اليمنية تؤكد التزامها بوقف إطلاق النار

الشارقة 24 – واس:

أكدت الحكومة اليمنية، التزامها بوقف إطلاق النار، بينما تعمل جاهدة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، في مشاورات السويد .

وأعلن نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، خلال لقائه، في الرياض سفير الصين لدى اليمن كانغ يونغ، أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، ماتزال مستمرة، وبشكل ممنهج، في انتهاك وقف إطلاق النار في الحديدة، وتحاول المراوغة والمماطلة.

وشدد المسؤول اليمني، على ضرورة أن يوجه المجتمع الدولي، وخاصة الدول الراعية لعملية السلام في اليمن، رسائل واضحة وحازمة للميليشيات الانقلابية، من أجل وقف انتهاكاتها ضد المدنيين، وعرقلتها لجهود السلام .

وأشاد نائب وزير الخارجية اليمني، بموقف الصين ودعمها للحكومة اليمنية، وللحل السياسي المرتكز على المرجعيات المتوافق عليه، مثمناً مساهماتها في جهود الإغاثة، وتقديمها الدعم في مختلف المجالات الفنية والعلمية .

من جانبه، أكد السفير الصيني لدى اليمن، أن بلاده تتابع عن قرب التطورات السياسية في اليمن، وتعمل مع المجتمع الدولي، لتنفيذ القرارات الدولية، للوصول إلى حل سياسي، ينهي الوضع المأساوي في البلاد .