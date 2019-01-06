الجيش اليمني: الميليشيات تعيش حالة انهيار في صعدة

الشارقة 24 - واس:

أكد قائد محور صعدة في الجيش اليمني العميد عبيد الأثلة، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، تعيش حالة من الانهيار والضعف الشديد، في معقلها بمحافظة صعدة، وسط تقدم ميداني ملحوظ لقوات الجيش الوطني، مسنوداً بقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن .

وأوضح العميد الأثلة، أن الميليشيات الانقلابية باتت محاصرة، من جهتي الشمال والجنوب الغربي بصعدة، إثر سيطرة قوات الجيش على الطريقين الدوليين اللذين يربطان منفذ علب من الجهة الشمالية، والملاحيط في حرض من جهة الجنوب الغربي، الأمر الذي ضاعف من تضييق الخناق عليها .

وأضاف أن قوات الجيش، تمكنت من استعادة جميع المناطق الواقعة على الطريق الرابط بين مديرية باقم ومنفذ علب الدولي شمال المحافظة .