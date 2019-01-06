الرئيس اليمني يتهم الحوثي بعدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم

الشارقة 24 – كونا:

اتھم الرئیس الیمني عبد ربه منصور ھادي، یوم الأحد، میلیشیات الحوثي الانقلابیة المدعومة من إیران، بالمماطلة وعدم الرغبة في السلام، من خلال عدم التزامھما، بتنفیذ اتفاق ستوكھولم.

وأشار الرئیس الیمني، خلال لقائه، سفیر الولایات المتحدة لدى بلاده ماثیو تولر، في الریاض، إلى الاعتداءات المتكررة، التي ترتكبھا میلیشیات الحوثي الانقلابیة على المدنیین، ونھبھا المساعدات الإغاثیة، وإعاقة وصولھا إلى المناطق التي تقع تحت سیطرتھا، وبیعھا في السوق السوداء، الأمر الذي یفاقم من معاناة الشعب الیمني.

وطالب ھادي، المجتمع الدولي، بموقف حازم، والضغط على المیلیشیات الانقلابیة لوقف اعتداءاتھا، على المدنیین، وخروجھا من مدینة الحدیدة ومینائھا، وتسلیم الموانئ على ما تم الاتفاق علیه، في مشاورات ستوكھولم.

وشدد على أن المرجعیات الأساسیة الثلاث، ھي المخرج الوحید للبلاد من أزمتھا الحالیة، التي تسببت بھا میلیشیات الحوثي الانقلابیة، وما خلفته من مآس على الشعب الیمني.

من جانبه، أكد السفیر الأميركي، دعم بلاده لأمن واستقرار ووحدة الیمن، وشرعیته الدستوریة، مشدداً على أھمیة الالتزام بتنفیذ اتفاق ستوكھولم، لإعادة الأمن والاستقرار إلى جمیع محافظات الیمن.

وأشاد تولر، بالتعامل الإیجابي للحكومة الیمنیة، مع المشاورات الرامیة لتحقيق السلام، وجمیع الاتفاقات ذات العلاقة.