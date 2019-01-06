إصابة فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة

الشارقة 24 – وام:

أصيب فتى فلسطيني بجروح في رأسه برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مدينة البيرة بالضفة المحتلة.

وأكدت مصادر محلية وطبية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت فجراً منطقة البيرة عقب إطلاق الرصاص على سيارة مستوطن بالقرب من حاجز المحكمة "بيت إيل" وأطلقت الرصاص المغلف بالمطاط صوب الفتى البالغ من العمر 16 عاماً، وأصابته في رأسه وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث وصفت حالته بالخطيرة، بسبب حدوث كسر في الجمجمة ونزيف في الدماغ.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار بشكل مكثف تجاه المزارعين ورعاة الأغنام شرق خزاعة والقرارة إلى الشرق من خانيونس ومنطقة موقع 16 شمال قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.